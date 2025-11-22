Comment épargner pour ses enfants ?

information fournie par Café de la Bourse • 22/11/2025 à 08:30

Une petite fille économise pour plus tard. (Crédits: Adobe Stock)

Pour de nombreux parents, il est essentiel de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'avenir financier de leurs enfants. Mais il est normal de se poser des questions sur la meilleure stratégie à adopter pour épargner pour ses enfants. Quand commencer ? Quel montant mettre de côté ? Quels placements privilégier ?

Découvrons dans cet article comment mettre en place des solutions simples et efficaces pour épargner et investir dès la naissance de votre enfant.

Épargner et investir pour ses enfants pour profiter des intérêts composés

Plus vous commencez tôt, plus le temps devient un allié puissant. Les intérêts composés fonctionnent sur un principe simple : les gains générés par vos investissements produisent à leur tour de nouveaux gains, qui s'ajoutent au capital initial. Au fil des années, ce mécanisme permet de transformer un petit capital de départ en un patrimoine significatif.

Pour visualiser cet effet, imaginez que vous plantez une graine. Au début, la pousse est modeste, mais avec le temps, chaque branche produit à son tour feuilles et fruits. Ainsi, plus les années passent, plus l'arbre se renforce et se développe par lui-même.

Le temps permet non seulement aux intérêts composés de produire leur effet, mais aussi aux investissements d'assumer une part de risque plus importante au départ pour potentiellement obtenir un meilleur rendement. Sur un horizon de 15 à 20 ans, il est ainsi possible d'investir sur des supports d'investissement dynamiques comme les actions, car les fluctuations de marché peuvent être absorbées (et les pertes éventuelles récupérées).

Commencer le plus tôt possible reste donc le meilleur atout financier que vous puissiez offrir à votre enfant, puisqu'investir régulièrement le plus tôt possible (même de petites sommes), déclenche cette double dynamique : croissance du capital et maîtrise du risque.

Quels placements privilégier pour épargner pour ses enfants ?

Les livrets bancaires

Les livrets d'épargne sont souvent le premier pas vers la constitution d'une épargne pour un enfant. Simples à ouvrir, totalement sécurisés et immédiatement disponibles, ils permettent de mettre de l'argent de côté sans risque. Ils conviennent particulièrement pour une épargne de court terme ou pour initier un enfant à la gestion de son argent.

Les livrets réglementés, comme le Livret A ou le Livret Jeune, offrent un taux fixé par l'État et une exonération fiscale sur les intérêts. Leur principal inconvénient est le plafond de versement et le rendement limité sur le long terme. À l'inverse, les livrets non réglementés, proposés par les banques, peuvent offrir des taux plus attractifs ou des bonus ponctuels, mais les intérêts sont imposables et les promotions temporaires. Les livrets bancaires garantissent la sécurité du capital et la disponibilité immédiate des fonds, mais leur rendement reste relativement faible sur le long terme. Cependant, ils constituent un excellent point de départ à compléter par des placements plus performants pour préparer un projet à plus long terme.

L'assurance-vie

L'assurance-vie est un outil flexible et évolutif pour accompagner l'épargne d'un enfant. Elle permet de combiner la sécurité du capital avec les fonds en euros et potentiel de rendement avec les unités de compte. Les fonds en euros garantissent le capital et versent chaque année un rendement stable, souvent supérieur à celui des livrets bancaires. Les unités de compte offrent un potentiel de rendement plus élevé grâce à l'exposition aux marchés financiers (au prix d'une certaine volatilité).

L'assurance-vie permet des versements libres ou programmés, une gestion flexible entre sécurité et performance et la possibilité de récupérer tout ou partie des fonds si nécessaire. Après huit ans, les gains bénéficient d'une fiscalité avantageuse. Elle combine ainsi sécurité, potentiel de rendement et fiscalité avantageuse, faisant d'elle un pilier d'une stratégie d'épargne et d'investissement à long terme. Pour un mineur, le contrat peut être ouvert directement à son nom avec l'accord des deux parents et les sommes investies lui appartiennent et seront disponibles à sa majorité.

Épargner pour ses enfants : les bonnes pratiques

Mettre en place une épargne pour ses enfants ne repose pas uniquement sur le choix du bon placement. C'est avant tout une démarche de long terme qui demande méthode, régularité et des objectifs clairs.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le premier conseil est de commencer le plus tôt possible pour profiter des intérêts composés et faire en sorte que le capital ait plus de chances de croître.

Vous devez ensuite définir un objectif précis. Cherchez-vous à mettre de côté et à investir pour financer les études de vos enfants ? Pour leur préparer un apport pour un achat immobilier ? Pour leur payer un grand voyage ? Pour leur constituer une épargne de précaution pour l'entrée dans la vie active ? La réponse déterminera la durée du placement et le niveau de risque acceptable.

La diversification joue également un rôle central pour trouver un équilibre entre sécurité et performance. Cette répartition peut évoluer dans le temps : plus l'enfant approche de la majorité, plus il est prudent de sécuriser progressivement les gains accumulés.

Un autre aspect souvent négligé concerne les frais et la fiscalité qui peuvent réduire la performance nette de votre épargne et de vos investissements. Il est donc important de comparer les offres et de choisir des supports adaptés à la durée de placement envisagée. De même, la fiscalité doit être considérée pour optimiser le rendement de vos placements.

Enfin, épargner pour ses enfants, c'est aussi une occasion de les impliquer dans la gestion de leur argent et de renforcer leur éducation financière.