Investir en Bourse pendant l’été : bonne ou mauvaise idée ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 29/07/2026 à 11:41

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Investir pendant l’été peut sembler risqué, mais attendre le moment parfait l’est parfois tout autant. Quelques repères permettent d’y voir plus clair.

À l’approche des vacances, certains investisseurs sont tentés de vendre leurs titres pour partir l’esprit tranquille, tandis que d’autres espèrent profiter d’un marché moins animé pour réaliser de bonnes affaires. Pourtant, l’été n’est ni une période systématiquement favorable ni une saison nécessairement dangereuse pour la Bourse. Les cours continuent d’évoluer en fonction des résultats des entreprises, des décisions des banques centrales, de la conjoncture économique ou des tensions géopolitiques. Plutôt que de chercher une règle propre aux mois de juillet et août, mieux vaut donc vérifier que ses placements restent cohérents avec ses objectifs, son horizon d’investissement et sa capacité à supporter les fluctuations.

L’été, une période plus volatile mais pas forcément défavorable

La saison estivale présente tout de même une particularité : les volumes d’échanges peuvent diminuer lorsque de nombreux professionnels des marchés sont en congé. Dans un environnement moins liquide, une annonce inattendue est susceptible de provoquer des mouvements de cours plus marqués qu’en temps normal. Ce phénomène peut renforcer la volatilité, sans pour autant annoncer une baisse généralisée. Les statistiques historiques invitent d’ailleurs à nuancer la mauvaise réputation de l’été. Depuis la création du CAC 40, le mois de juillet a affiché un gain moyen d’environ 1 %, avec davantage de mois positifs que négatifs. À l’inverse, août s’est souvent révélé plus irrégulier, preuve qu’aucun calendrier ne permet de prévoir avec certitude la direction des marchés.

L’une des principales erreurs consiste à vouloir anticiper le point bas pour acheter, puis le sommet pour vendre. Cette stratégie, appelée « market timing », semble séduisante sur le papier, mais elle suppose de réussir deux décisions particulièrement difficiles : sortir au bon moment, puis revenir avant le rebond. Or les journées de forte hausse surviennent parfois juste après des séances de baisse prononcée. D’après une étude publiée par Fidelity en 2025, manquer seulement les cinq meilleures séances du S&P 500 depuis 1988 aurait réduit le rendement obtenu de 37 % par rapport à celui d’un investisseur resté continuellement exposé. Se retirer pour quelques semaines peut donc coûter plus cher que les variations que l’on souhaitait éviter.

Des opportunités possibles, à condition de bien les analyser

Investir pendant l’été peut néanmoins présenter des opportunités lorsque certaines entreprises solides sont temporairement délaissées. Des petites et moyennes capitalisations peuvent, par exemple, afficher des valorisations intéressantes au regard de leurs bénéfices ou de leurs perspectives de croissance. Cela ne signifie pas qu’il faille bouleverser son portefeuille ou miser une somme importante sur une valeur simplement parce que son cours a baissé. Une action moins chère n’est pas nécessairement une bonne affaire : son recul peut aussi refléter une dégradation réelle de ses résultats. Avant tout achat, il convient donc d’examiner l’activité de l’entreprise, son niveau d’endettement, sa rentabilité et les risques auxquels elle est exposée.

La prudence passe surtout par une diversification suffisante. Répartir son argent entre plusieurs entreprises, secteurs et zones géographiques permet de limiter les conséquences d’un choc localisé. Les ETF, qui cherchent à répliquer la performance d’un indice, peuvent faciliter cette répartition, même si leur valeur reste soumise aux variations des marchés. Il peut également être pertinent de conserver une réserve de liquidités pour faire face aux dépenses imprévues et saisir une éventuelle baisse sans devoir vendre un autre placement. Cette épargne de précaution doit rester distincte du capital investi en actions, lequel ne devrait pas être nécessaire à court terme.

Une stratégie progressive pour investir plus sereinement

Pour éviter de prendre une décision sous l’effet de la peur ou de l’euphorie, investir progressivement constitue souvent une solution plus raisonnable. Des versements réguliers permettent d’acheter à différents niveaux de marché et réduisent le risque de placer toute son épargne juste avant une correction. Le Plan d’Épargne de BoursoBank permet ainsi d’investir pas à pas à partir de 10 euros par mois. Des alertes sur les variations de cours et les actualités des sociétés cotées peuvent également aider à suivre son portefeuille sans rester connecté en permanence. Les investisseurs qui préfèrent déléguer leurs choix peuvent se tourner vers un PEA en gestion profilée, tandis que la gestion libre convient davantage à ceux qui souhaitent sélectionner eux-mêmes leurs supports.

Le PEA BoursoBank donne accès , dès 10 euros, à des actions françaises et européennes, à des ETF et à des OPCVM, avec des frais de courtage à partir de 0,50 euro hors Boursomarkets, sans droits de garde et sans frais d’inactivité avec le forfait Découverte. Boursomarkets propose par ailleurs plus de 45 000 placements financiers sans frais de courtage. Après cinq ans de détention, les plus-values du PEA sont exonérées d’impôt sur le revenu, hors prélèvements sociaux, sous réserve de respecter les conditions du dispositif. Son plafond de versement atteint 150 000 euros, ou 225 000 euros en cumulant un PEA et un PEA-PME. L’été peut donc être un moment comme un autre pour commencer ou poursuivre ses investissements, à condition de raisonner sur le long terme : les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital et ne conviennent pas à une épargne dont on pourrait avoir besoin rapidement.