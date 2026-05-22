Faut‑il investir régulièrement ou attendre le bon moment pour entrer en Bourse ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 22/05/2026 à 15:03

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Chercher le moment parfait pour investir en Bourse peut vite devenir paralysant. La régularité offre une autre façon d’aborder les marchés.

Entrer en Bourse donne souvent l’impression qu’il faudrait attendre une fenêtre parfaite : un marché plus bas, une actualité plus calme, des taux plus lisibles, un contexte enfin rassurant. Le problème, c’est que ce moment idéal se reconnaît presque toujours après coup. Quand les marchés montent, on craint d’acheter trop cher. Quand ils baissent, on redoute qu’ils chutent encore. Résultat : beaucoup d’épargnants restent sur le bord de la route, alors que la vraie question n’est pas seulement « quand investir », mais « comment investir sans dépendre d’un coup de chance ».

L’investissement régulier, une réponse simple à l’incertitude

Chercher à acheter au plus bas et vendre au plus haut porte un nom : le market timing. Sur le papier, la logique paraît imparable. Dans les faits, elle demande de prévoir des mouvements de marché que même les professionnels peinent à anticiper. Les meilleures séances boursières arrivent parfois juste après les pires, dans ces moments où l’investisseur hésite précisément à revenir. Sortir pour éviter une baisse peut donc aussi conduire à manquer le rebond. À long terme, ce sont souvent ces quelques journées fortes qui font une grande partie de la performance.

L’investissement régulier apporte une réponse plus simple à cette incertitude. Le principe consiste à placer la même somme à intervalles fixes, chaque mois par exemple, sans tenter de deviner si le marché est trop haut ou trop bas. Cette méthode, souvent appelée DCA, pour dollar cost averaging , permet de lisser le prix d’achat dans le temps. Quand les cours baissent, la même somme permet d’acheter davantage de parts. Quand ils montent, elle en achète moins. Ce mécanisme ne garantit pas un gain, mais il limite le poids émotionnel du point d’entrée.

Investir petit à petit pour mieux gérer les variations

Investir régulièrement a aussi un autre avantage : il transforme une décision impressionnante en habitude. Au lieu d’attendre d’avoir un gros capital à placer ou de suivre les marchés au quotidien, l’épargnant avance par étapes. Cette discipline peut être particulièrement utile pour les débutants, qui découvrent la volatilité des actions et des ETF . Elle évite de mettre toute son épargne en Bourse d’un seul coup, puis de paniquer au premier repli. Bien sûr, investir en une fois peut parfois être plus performant, puisque l’argent travaille plus tôt. Mais encore faut-il être capable de supporter une baisse juste après son entrée.

Avant de choisir entre investissement progressif et versement unique, il faut surtout revenir à son propre horizon. L’argent dont on peut avoir besoin dans quelques mois n’a pas vocation à être exposé aux marchés actions. Mieux vaut d’abord conserver une épargne de précaution disponible sur des supports sécurisés, puis investir une somme compatible avec ses projets et son niveau de risque. Plus l’horizon est long, plus les fluctuations de court terme peuvent être relativisées. À l’inverse, si l’on sait que l’argent sera nécessaire rapidement, chercher le rendement en Bourse peut devenir trop risqué.

Le PEA, un cadre adapté pour investir dans la durée

Dans cette logique, le PEA peut être une enveloppe intéressante pour investir régulièrement sur le moyen ou long terme. BoursoBank propose un Plan d’épargne en actions destiné à investir en Bourse avec une fiscalité avantageuse, notamment après cinq ans de détention, hors prélèvements sociaux. Le PEA permet de construire un portefeuille composé d’actions françaises et européennes, d’OPC ou d’ETF éligibles. BoursoBank met aussi en avant deux modes de gestion, libre ou profilée, des frais de courtage dès 0,50 euro hors Boursomarkets, 0 euro de droits de garde, 0 euro de frais d’inactivité avec le forfait Découverte, ainsi qu’un service de plan d’épargne pour investir pas à pas dès 10 euros par mois.

Attendre le bon moment peut sembler prudent, mais cette attente devient vite une stratégie en soi, avec ses propres risques. Investir régulièrement ne supprime ni la volatilité ni le risque de perte en capital, mais cela aide à avancer avec méthode, sans faire dépendre tout son projet d’une seule date d’entrée. Les valeurs mobilières doivent s’envisager sur un horizon suffisamment long, avec une diversification adaptée et des frais maîtrisés. Pour un premier investissement, la régularité n’est pas une formule magique. C’est surtout une manière plus calme, plus lisible et souvent plus tenable de faire travailler son épargne dans la durée.