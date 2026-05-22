information fournie par Boursorama avec LabSense • 22/05/2026 à 08:30

Remboursement anticipé d’un crédit à la consommation : nos conseils pour économiser et agir vite / iStock.com - Ratana21

Solder son prêt avant la date prévue

Quel que soit le type de crédit (prêt personnel, crédit auto, prêt pour travaux, crédit renouvelable…), un prêt à la consommation est un engagement ferme, mais il peut néanmoins être remboursé avant la date d'échéance prévue au contrat. Le remboursement anticipé peut être total (s'il porte sur l'intégralité du capital dû) ou partiel (s'il ne concerne qu'une partie). Cette démarche permet de libérer l'emprunteur d'une charge financière, de diminuer les mensualités (ou la durée), mais aussi d'économiser sur les intérêts restants dus et de retrouver une capacité d'emprunt pour de nouveaux projets. Il n'est pas nécessaire de justifier une demande de remboursement par anticipation, le prêteur ne peut pas opposer un refus, même si le contrat de prêt ne le précise pas.

Les IRA (Indemnités de remboursement anticipé)

Si elle est légale, la procédure de remboursement anticipé est cependant encadrée par le Code de la consommation. Des frais, notamment les IRA (Indemnités de remboursement anticipé) peuvent être appliqués, sous certaines conditions et dans une certaine limite, prévues sur le contrat. Ils ne s'appliquent que pour un remboursement supérieur à 10 000 € sur une période de 12 mois, et diffèrent selon la durée du prêt. L'IRA ne dépassera pas 0,5 % du montant du crédit si le remboursement est effectué moins d'un an avant la fin du prêt, et 1 % s'il est effectué plus d'un an avant la fin du prêt. Dans tous les cas, l'indemnité ne peut pas dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait dû payer entre la date de remboursement anticipé et la date prévue de fin de prêt. Le remboursement anticipé n'engendre pas de frais dans plusieurs situations : s'il s'agit d'un découvert bancaire, d'un crédit renouvelable, d'un crédit à taux variable, d'un crédit amortissable (prêt personnel, crédit auto…) dont le montant remboursé est inférieur à 10 000 € par période de 12 mois, ou encore si le contrat de prêt l'exclut.

Comment procéder ?

Pour savoir s'il est avantageux de solliciter un remboursement anticipé, il convient tout d'abord de consulter les modalités du contrat, notamment le tableau d'amortissement du prêt afin de connaître le montant restant dû. Les IRA potentielles peuvent être calculées en appliquant les pourcentages figurant dans le contrat. Comparer leur coût avec le montant des intérêts économisés par le remboursement permettra de savoir si celui-ci est intéressant. Pour faire la demande de remboursement anticipé, il suffit d'adresser un courrier (de préférence en recommandé avec avis de réception) à l'organisme prêteur en lui indiquant le montant souhaité. Un délai de 30 jours est en général à prévoir avant le remboursement, mais les modalités peuvent différer selon les prêteurs (parfois, aucun délai n'est imposé). Le remboursement peut être effectué en une fois ou en plusieurs fois.