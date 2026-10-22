Épargne salariale : un nouveau pilier du patrimoine des Français

information fournie par Mingzi • 22/10/2026 à 08:31

L'épargne salariale deviendrait-elle un incontournable dans l'épargne des Français ? ( Crédits photo: Shutterstock)

Longtemps considérée comme un simple complément de rémunération, l'épargne salariale s'impose désormais comme un véritable outil de construction patrimoniale.

Avec des encours records (250 milliards d'euros selon les chiffres publiés le 15 octobre par l'Association française de la gestion financière) et une épargne retraite en plein essor, elle prend une place croissante dans la vie financière des Français.

Un nouveau record pour l'épargne des salariés

C'est un seuil symbolique qui vient d'être franchi. Pour la première fois, l'épargne salariale et l'épargne retraite collective dépassent les 250 milliards d'euros, atteignant précisément 250,8 milliards à fin juin 2026. Selon les chiffres publiés le 15 octobre par l'Association française de la gestion financière (AFG), les encours progressent de 13,6 % sur un an.

Derrière cette performance se dessine une évolution profonde : l'entreprise devient un partenaire de plus en plus important dans la constitution du patrimoine de ses salariés. Au total, 13,6 millions de Français disposent désormais d'une épargne salariale ou retraite, au sein de 453.600 entreprises équipées.

Participation, intéressement : un précieux coup de pouce

Le succès de ces dispositifs repose sur un principe simple : permettre aux salariés de profiter des performances de leur entreprise tout en préparant leurs projets futurs.

Au premier semestre 2026, 17,2 milliards d'euros ont été versés, dont 6,7 milliards au titre de l'intéressement et 5,2 milliards issus de la participation. S'y ajoutent 3 milliards d'euros d'abondement, cette contribution supplémentaire versée par l'employeur pour encourager l'épargne.

Près de 4,8 millions de salariés ont effectué des versements, pour un montant moyen de 3.600 euros. Un levier patrimonial d'autant plus intéressant que ces dispositifs bénéficient, sous certaines conditions, d'un cadre fiscal avantageux.

La retraite collective gagne du terrain

C'est l'une des grandes tendances de cette année : l'épargne retraite collective accélère sa progression. Les PER collectifs et anciens PERCO totalisent désormais 42,5 milliards d'euros, en hausse de 15,8 % sur un an.

Le seul PER collectif rassemble déjà plus de 3,9 millions d'épargnants et 35,1 milliards d'euros d'encours.

Son intérêt ? Constituer progressivement, avec l'aide éventuelle de l'employeur, un capital destiné à compléter les pensions de retraite. Une perspective particulièrement importante alors que la préparation financière de l'après-carrière devient une préoccupation patrimoniale majeure.

Des placements tournés vers le long terme

Autre évolution notable : les salariés privilégient davantage les investissements susceptibles d'accompagner la croissance économique. Ainsi, 67 % des nouveaux versements sont orientés vers des fonds actions ou diversifiés.

La gestion pilotée progresse également : elle représente désormais 41 % des encours de retraite collective. Son principe consiste à adapter progressivement les placements à l'approche du départ à la retraite, afin de réduire l'exposition aux risques financiers.

L'investissement responsable poursuit sa progression : les fonds durables représentent 137,7 milliards d'euros, tandis que les fonds solidaires atteignent 20,1 milliards.

Un pilier patrimonial appelé à grandir

Cette dynamique pourrait encore s'amplifier. Dans son Livre blanc consacré aux retraites, l'AFG propose de généraliser le PER collectif aux entreprises de plus de dix salariés.

L'ambition est claire : faire de l'épargne constituée dans l'entreprise un complément durable au système de retraite par répartition.

De la prime annuelle au capital de retraite, l'épargne salariale change ainsi de dimension. Elle n'est plus seulement un avantage professionnel : elle devient progressivement l'une des briques du patrimoine des Français.