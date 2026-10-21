Préparer sa retraite aujourd’hui pour plus de sérénité demain

Amundi

La retraite peut sembler lointaine, pourtant les choix réalisés aujourd'hui peuvent avoir un impact significatif sur votre niveau de vie à long terme. Dans ce contexte, le Plan d'Épargne Retraite (PER) s'impose comme une solution de référence pour se constituer progressivement une épargne dédiée, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux potentiels.

Accessible à tous les profils d'épargnants, le PER offre de nombreuses options : versements libres ou programmés, gestion adaptée à votre horizon d'investissement, et possibilité de récupérer son épargne sous forme de capital ou de rente à la retraite.

Pour mieux comprendre son fonctionnement et ses atouts, découvrez dans cette infographie les points essentiels à connaître : mécanismes du dispositif, fiscalité, modes de gestion et exemple concret de constitution d'épargne sur le long terme.

📊 Un format simple et pédagogique pour faire le point sur l'une des solutions les plus adaptées pour préparer sa retraite.