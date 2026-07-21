Épargne des Français : un patrimoine financier solide, mais qui change doucement de visage

information fournie par Mingzi • 21/07/2026 à 08:31

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Malgré une année économique encore incertaine, les ménages français ont continué à mettre de l'argent de côté en 2025. Leur patrimoine financier progresse, tout en conservant une structure très stable, dominée par les dépôts bancaires, l'assurance-vie et les placements en actions.

Une épargne toujours très élevée

Selon le Rapport annuel 2025 sur l'épargne réglementée de la Banque de France, les Français restent de grands épargnants. En 2025, ils ont mis de côté en moyenne 17,9 % de leur revenu disponible. Ce taux recule légèrement par rapport à 2024, mais il demeure nettement supérieur à celui observé avant la crise sanitaire. Au total, l'épargne des ménages a atteint 352 milliards d'euros sur l'année.

Une partie de cette somme a été consacrée à l'immobilier, mais une part importante a rejoint des placements financiers. Les ménages ont ainsi versé 128,4 milliards d'euros sur leurs comptes, livrets, contrats d'assurance-vie, actions et autres produits d'épargne.

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Pour comprendre ces chiffres, il faut distinguer l'épargne annuelle du patrimoine financier. L'épargne correspond à ce que l'on met de côté au fil de l'année. Le patrimoine financier représente, lui, l'ensemble des sommes déjà accumulées, auxquelles s'ajoutent les gains ou les pertes liés à l'évolution des marchés.

Un patrimoine de près de 6.600 milliards d'euros

À la fin de 2025, le patrimoine financier des ménages s'élevait à 6.590,7 milliards d'euros, soit une hausse de 2,7 % en un an. Cette progression s'explique à la fois par les nouveaux placements réalisés par les épargnants et par la hausse de valeur de certains actifs financiers.

La Bourse a notamment soutenu la valeur des actions et des placements investis en actions. Les produits dits de « fonds propres », qui comprennent notamment les actions et certaines unités de compte d'assurance-vie, ont progressé de 4,7 %.

Les placements plus sécurisés, appelés « produits de taux », ont augmenté plus modestement. Cette catégorie comprend les livrets, les dépôts bancaires, les obligations ou encore l'assurance-vie en euros.

Dépôts, assurance-vie et actions : le trio de tête

La composition globale du patrimoine financier français évolue peu. Environ un tiers est placé dans les dépôts bancaires, un autre tiers dans l'assurance-vie et les droits à pension, tandis que les actions et placements assimilés représentent 27 % du total.

Cette stabilité ne signifie pas que les Français n'ont pas modifié leurs choix. En 2025, l'assurance-vie a retrouvé une forte attractivité. Les contrats en euros ont recueilli 47 milliards d'euros, contre 28,2 milliards l'année précédente. Les unités de compte, plus exposées aux marchés financiers, ont également bénéficié de nouveaux versements importants.

L'épargne réglementée reste incontournable

Livret A, LDDS, LEP, PEL : l'épargne réglementée représente encore 14,4 % du patrimoine financier des ménages, soit près de 948 milliards d'euros. Sa part diminue légèrement, notamment à cause du recul des plans d'épargne-logement, mais elle reste considérable.

Le livret A demeure le produit phare, avec près de 440 milliards d'euros d'encours. Le LDDS et le LEP continuent aussi de progresser. Ces livrets séduisent par leur simplicité, leur disponibilité immédiate et la sécurité du capital.

En somme, le patrimoine financier des Français s'est encore renforcé en 2025. Sans bouleversement majeur, les ménages semblent rechercher un équilibre rassurant : conserver une épargne disponible, préparer l'avenir avec l'assurance-vie et profiter, avec prudence, du potentiel des marchés financiers.