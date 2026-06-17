conseil investir (Crédits: Unsplash - Mimi Thian)

Investir en Bourse est aujourd'hui plus que jamais accessible à tous avec la digitalisation des courtiers Bourse, l'offre pléthorique d'outils en ligne, les ressources pédagogiques présentes en ligne. Et pourtant, de nombreux particuliers hésitent encore à sauter le pas car ils ne savent pas exactement comment s'y prendre.

Découvrez dans cet article comment investir en Bourse en 5 étapes simples afin de pouvoir se lancer sereinement sur les marchés financiers.

Choisir une enveloppe pour loger ses titres

En premier lieu, vous devez définir quelle enveloppe vous souhaitez ouvrir pour y loger vos titres. Cela dépendra en partie des titres que vous souhaitez acquérir et la façon dont vous allez vous y prendre. Un investisseur débutant avec peu de moyen pourra par exemple privilégier les plans d'investissement avec des actions fractionnées alors qu'un investisseur plus initié pourra laisser une large place au stock-picking de titres US. Dans ces cas, vous devrez ouvrir un compte titres ordinaire (CTO) qui permettent de loger ce type d'actifs.

En revanche, si vous souhaitez privilégier l'investissement sur le CAC 40 et/ou des ETF répliquant de grands indices boursiers, vous aurez tout intérêt à ouvrir un Plan Epargne en Actions (PEA) qui permet en échange d'une restriction en matière de titres éligibles de bénéficier au -delà de 5 ans de détention du plan d'une exonération de l'impôt sur les plus-values, seuls les prélèvements sociaux restent dus.

Sélectionner son courtier Bourse

Ensuite, vous devrez vous attacher à sélectionner un courtier bourse qui propose l'enveloppe que vous comptez ouvrir (si tous proposent un compte titres, le PEA n'est pas disponible chez tous les courtiers en Bourse).

Votre sélection doit reposer sur de nombreux éléments et en premier lieu sur les actifs et produits proposés : l'offre de titres vifs, ETF, OPCVM, etc. varie considérablement d'un courtier Bourse à l'autre. Veillez également aux places boursières disponibles. Certains courtiers en ligne pourront aussi vous proposer des actions fractionnées et des produits dérivés sur les marchés actions (options, turbos, etc.), voire sur le marché des matières premières, et même d'investir en crypto actifs. Regardez donc avec attention l'offre des brokers pour sélectionner les meilleurs comptes titres qui vous permettent d'investir sur les actifs sur lesquels vous souhaitez vous positionner.

Prêtez également attention aux outils (logiciel de trading, ordres disponibles, interface du site, de l'appli, etc.) mais aussi aux services (points marchés, formations, etc.) afin de choisir le courtier en Bourse présentant l'offre la plus adaptée à votre profil d'investisseur.

Enfin, il conviendra également de regarder attentivement les frais pratiques par les courtiers Bourse pour les départager.

Bâtir un portefeuille boursier adapté à sa stratégie patrimoniale

Selon votre profil de risque, vos objectifs d'investissement et votre horizon d'investissement, vous n'investirez pas en Bourse les mêmes proportions de votre patrimoine. Ainsi, un profil averse au risque avec un horizon d'investissement moyen terme pourra investir en Bourse environ 30% de ses placements financiers quand un profil peu averse au risque disposant d'un horizon d'investissement long terme pourra lui investir en Bourse plus de 60 % de ses placements financiers.

Au sein du portefeuille boursier, les actifs pourront également différer selon le profil d'investisseur, mais aussi selon les moyens financiers dont disposent l'investisseur et ses connaissances en matière de marchés financiers. Ainsi, un investisseur averti pourra être exposé sur des titre vifs de toutes les principales places boursières mondiales, y compris les émergents, quand un novice sera souvent plus à l'aise avec l'emploi d'un ETF (comme le MSCI World) ou quelques ETF répliquant les principaux indices boursiers mondiaux.

L'essentiel est de bâtir un portefeuille boursier cohérent avec votre profil de risque, vos connaissances, le temps que vous avez à consacrer à vos investissements, et bien sûr vos convictions.

Placer ses premiers ordres, voire mettre en place un plan d'investissement

Vous avez ouvert une enveloppe chez le courtier Bourse de votre choix et défini les titres que vous souhaitez achetez ? Il ne reste plus qu'à passer à l'action ! Vous devrez ainsi placer vos premiers ordres d'achat. Attention, il existe de nombreux ordres (ordre au marché, ordre limité, ordre à seuil de déclenchement, ordre à place de déclenchement, ordre suiveur, etc.). Selon votre scénario de marché et vos anticipations, il conviendra de choisir l'une des options proposées par votre courtier en Bourse. Rappelons que le nombre et le type d'ordre proposé varie selon les brokers.

Vous pouvez aussi opter pour la mise en place d'un plan d'investissement en choisissant pour chacun des titres que vous souhaitez détenir en portefeuille le montant (1€, 10€, 50€, 100€, …) et la fréquence d'investissement (toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres…) afin de profiter de la magie des intérêts capitalisés grâce au DCA (Dollar Cost Averaging). Attention, tous les courtiers en Bourse ne proposent pas la mise en place d'un plan d'investissement mais ceux qui le proposent permettent parfois en investissant ainsi de bénéficier de la gratuité des frais de bourse

Réaliser ses arbitrages en fonction de l'évolution des marchés et de sa situation personnelle

Vous possédez désormais un portefeuille boursier adapté à votre profil d'investisseur ? Le travail ne s'arrête pas là. Il vous appartient en effet de veiller à l'évolution de votre portefeuille boursier. Plusieurs facteurs peuvent justifier un arbitrage. Par exemple, si avec le temps une classe d'actifs a pris le pas sur une autre et que la part de votre patrimoine financier que vous investissez en Bourse est maintenant trop importante (25 % s'est transformé en 1 an en 45 %), vous pouvez vendre une partie de vos titres pour revenir à la composition initiale de votre patrimoine financier.

Ensuite, les circonstances de marché peuvent dicter une vente (si vous avez atteint votre objectif sur un titre ou que vous pensez que la valorisation du titre est trop importante) ou un achat (une crise vous permet d'acheter à prix cassé un actif dont vous avez toujours rêvé).

Enfin, selon votre situation personnelle, vous pourrez être amené à changer vos objectifs d'investissement. Par exemple, vous venez d'acheter votre résidence principale en ayant liquidé certains investissements et souhaitez maintenant investir pour votre retraite à horizon 30 ans. L'horizon d'investissement change, et avec lui le degré de risque que vous pouvez prendre sur les marchés, bien plus élevé. Au fur et à mesure de l'évolution de votre situation personnelle, n'oubliez pas d'ajuster votre portefeuille boursier.