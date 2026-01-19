Ce qu’il faut savoir si vous optez pour un déblocage anticipé de votre épargne salariale

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/01/2026 à 13:05

Si vous choisissez le déblocage du PEE, il faut être vigilant, car il est strictement encadré. (Nattanan23 / Pixabay)

Serge Papin, le ministre des PME, souhaiterait donner un coup de pouce aux salariés aux revenus modestes en leur permettant de retirer jusqu'à 2 000 euros de leur plan d'épargne entreprise (PEE) en 2026. Cette mesure temporaire viendrait compléter les situations déjà existantes permettant un retrait défiscalisé, notamment la fin du contrat de travail, l'achat ou la rénovation du logement principal, le mariage, le Pacs, le décès du conjoint, le divorce ou encore les violences conjugales depuis 2020, rapporte Capital .

Si vous optez pour le déblocage du PEE, il faut être vigilant, car il est strictement encadré. Les contentieux sont fréquents, principalement dus à des justificatifs incomplets, mais aussi à des règles mal comprises. Une rupture de contrat ne suffit pas si le salarié reste dans le même groupe. Pour un mariage, il faut impérativement que la cérémonie soit actée. En cas de séparation, la garde d'au moins un enfant du couple et des documents juridiques officiels sont obligatoires.

Bien maîtriser les délais

Pour un achat immobilier, l'attestation d'acquisition est requise. Pour un agrandissement, vous devez impérativement prouver la création d'une nouvelle surface habitable. Les montants débloqués ne peuvent excéder celui des factures fournies. La maîtrise du calendrier est aussi déterminante. Pour la plupart des motifs, vous avez six mois après l'événement pour agir, sans quoi l'argent reste bloqué. Le retrait ne peut se faire qu'en une seule fois. Pour les projets de construction, il est recommandé d'agir dès la signature du contrat sans attendre le début effectif des travaux, « car le délai de six mois court à compter du contrat de construction » , indique un spécialiste interrogé par nos confrères.

Dans l'idéal, mieux vaut attendre le versement des primes annuelles avant tout retrait. Les sommes versées après l'événement déclencheur restent bloquées. Pour limiter les risques, il est conseillé de transférer préalablement vos avoirs vers des supports monétaires afin d'éviter les fluctuations des placements plus risqués.