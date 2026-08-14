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Versements programmés sur votre assurance-vie : la méthode pour lisser le risque sans y penser
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information fournie par Boursorama avec LabSense 14/08/2026 à 08:30
Les versements programmés permettent d'alimenter automatiquement son assurance-vie avec de petites sommes régulières. Au-delà de leur aspect pratique, ils constituent aussi une stratégie efficace pour investir progressivement et limiter l'impact des fluctuations des marchés financiers. Explications.

Versements programmés sur votre assurance-vie : la méthode pour lisser le risque sans y penser / iStock.com - sommart

Versements programmés sur votre assurance-vie : la méthode pour lisser le risque sans y penser / iStock.com - sommart

Une épargne qui se construit automatiquement

Les versements programmés consistent à alimenter son assurance-vie à intervalles réguliers, le plus souvent chaque mois, grâce à un prélèvement automatique sur le compte bancaire. Le montant est défini à l'avance selon le budget de l'épargnant, qu'il s'agisse de 50, 100 ou 200 euros, sous réserve des éventuels minimums fixés par l'assureur. Ce fonctionnement permet de se constituer progressivement une épargne sans avoir à effectuer un virement à chaque échéance. Une fois le dispositif mis en place, les sommes sont investies sur les supports choisis dans le contrat. Qu'il s'agisse de fonds en euros, davantage orientés vers la sécurité, ou d'unités de compte, qui offrent un potentiel de rendement plus élevé en contrepartie d'un risque de perte en capital.

Pourquoi cette méthode permet de lisser le risque

L'intérêt des versements programmés apparaît particulièrement lorsque l'épargne est investie sur des unités de compte. Les marchés financiers évoluent constamment et il est impossible de savoir à l'avance quel sera le meilleur moment pour investir. En versant une somme fixe chaque mois, l'épargnant achète des supports à différents niveaux de prix. Lorsque les marchés sont élevés, il acquiert moins de parts. À l'inverse, lorsque les cours baissent, il en achète davantage avec la même somme. Sur le long terme, cette répartition des achats permet d'atténuer les effets d'une entrée en une seule fois au mauvais moment et de réduire l'impact des fluctuations des marchés.

Un dispositif souple qui s'adapte à votre situation

Contrairement à une idée reçue, les versements programmés ne sont pas figés. Il est généralement possible d'augmenter ou de diminuer le montant des prélèvements, de modifier leur date ou leur fréquence. Voire de les suspendre temporairement en cas de besoin. Et l'arrêt des versements automatiques n'entraîne pas la fermeture du contrat. En effet, l'épargne déjà constituée continue de rester investie selon les modalités prévues. Il est également possible de compléter cette épargne régulière par des versements libres, réalisés ponctuellement lorsque la situation financière le permet. Cette flexibilité permet d'adapter son effort d'épargne aux différentes étapes de la vie.

Une solution pour préparer ses projets sur le long terme

Les versements programmés permettent de préparer un complément de revenus pour la retraite, financer un projet futur ou constituer un capital au fil des années. Cette régularité favorise aussi l'effet des intérêts composés, puisque les sommes investies disposent de davantage de temps pour produire elles-mêmes des gains. L'assurance-vie conserve par ailleurs son cadre fiscal avantageux, notamment après huit ans de détention, ainsi que ses règles spécifiques en matière de transmission du capital aux bénéficiaires désignés. En combinant investissement progressif, souplesse de gestion et vision de long terme, les versements programmés offrent une méthode simple pour épargner régulièrement tout en limitant le risque lié au moment où l'on investit.

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Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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