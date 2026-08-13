information fournie par Boursorama avec LabSense • 13/08/2026 à 08:30

Maison de retraite : comment limiter les dépenses sans sacrifier les services ? / iStock.com - takasuu

Comprendre le prix des Ehpad

Lorsqu’une personne devient résidente d’un Ehpad, elle doit payer une somme mensuelle. Mais qu’inclut la facture d’un Ehpad ? Citons les frais liés à l’hébergement (restauration et entretien des espaces collectifs et privatifs inclus) ou encore les soins médicaux et paramédicaux. La facture d’un Ehpad comprend ainsi : le prix de l’hébergement journalier ; le tarif dépendance journalier qui dépend du niveau de dépendance de la personne ; le tarif soin journalier. Il est à noter que les deux premiers sont à la charge du résident et que le dernier est pris en charge par la Sécurité sociale. Mais comment réduire ses dépenses ?

Faites des demandes d’aides

Pour réduire le coût d’un séjour en maison de retraite, pensez à faire des demandes d’aides. Parmi les aides financières disponibles, on trouve : l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : elle aide à payer le tarif dépendance, est destinée aux personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie et n’est pas compatible avec la PCH (Prestation de compensation du handicap) et avec l’APA à domicile notamment ; l’APL (aide personnalisée au logement) ; l’ALS (allocation de logement sociale) ; l’ASH (aide sociale à l’hébergement) ; la réduction d’impôt. Les demandes sont à faire auprès de la CAF, du Conseil départemental ou encore auprès de la MSA. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les aides locales en contactant votre mairie, par exemple.

Comparez plusieurs établissements

Lorsque vous avez des travaux à effectuer, vous faites plusieurs demandes de devis afin de comparer les offres et tarifs des entreprises. Avec les maisons de retraite, ayez le même réflexe. Avant d’en choisir une, comparez les prestations et tarifs de plusieurs établissements. Contactez plusieurs EHPAD et demandez-leur des devis détaillés afin de pouvoir juger si les tarifs appliqués sont en adéquation avec les services proposés. Des sites Internet permettent de comparer les établissements, n’hésitez pas à les utiliser pour trouver celui qui vous convient. Notez que les établissements situés en zone rurale coûtent moins cher que ceux situés dans les villes. Le cadre est en outre plus agréable puisqu’ils se sitient en pleine nature. De même, les établissements publics (partiellement financés par l’État) ou associatifs proposent des prix moins élevés

Optez pour une chambre partagée

Pour les personnes qui souhaitent réaliser des économies financières et que la « colocation » ne dérange pas, il est possible de demander à avoir une chambre partagée. Cela permet de réaliser en moyenne de 15 à 30 % d’économies. En outre, partager sa chambre offre divers avantages dont le fait d’avoir de la compagnie. Il faut cependant noter que ce type de chambre est en nombre limité et souvent réservé en priorité aux couples.

Souscrivez une assurance dépendance

En cas de perte d’autonomie, les personnes ayant souscrit un contrat d’assurance dépendance reçoivent une rente mensuelle qui couvre une partie des frais liés à l’Ehpad. Pensez à vous renseigner à ce sujet. Enfin, vous avez également la possibilité de choisir une solution d’épargne dédiée afin que l’argent mis de côté serve à payer tout ou partie des frais d’Ehpad.