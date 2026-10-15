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Après un héritage, prendre son temps peut être la première bonne décision

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information fournie par Boursorama avec Editorialink 15/10/2026 à 13:12

Après un héritage, respecter les délais légaux tout en prenant le temps de définir ses besoins permet de faire des choix financiers adaptés à ses projets ( Shutterstock )

Après un héritage, respecter les délais légaux tout en prenant le temps de définir ses besoins permet de faire des choix financiers adaptés à ses projets ( Shutterstock )

Un héritage peut modifier l’équilibre financier d’une vie. Avant de prendre des engagements, quelques précautions permettent d’aborder sereinement la suite.

Recevoir un héritage peut changer bien des choses : financer un logement, alléger un crédit ou concrétiser un projet. Mais cette marge de manœuvre arrive souvent au milieu d’un deuil, lorsque les décisions sont plus difficiles à prendre. Entre les conseils de l’entourage, les démarches administratives et les propositions de placement, la tentation est grande de vouloir tout régler rapidement. Pourtant, disposer d’une somme importante ne signifie pas qu’il faut immédiatement lui trouver une destination. Quelques semaines de recul peuvent éviter des choix coûteux et difficiles à corriger.

Les démarches à ne pas négliger après un héritage

Prendre son temps ne signifie pas laisser la succession en suspens. Lorsqu’un décès survient en France, les héritiers disposent en principe de six mois pour déposer la déclaration de succession et régler les droits éventuels. Un retard entraîne potentiellement intérêts et pénalités. Mieux vaut donc contacter rapidement un notaire pour identifier les héritiers, rechercher un testament et établir la composition du patrimoine. Les comptes du défunt, ses biens immobiliers, ses placements mais aussi ses emprunts doivent être examinés. Le règlement complet de la succession peut ensuite prendre plusieurs mois, voire davantage en présence d’un désaccord.

Avant de disposer de l’héritage , encore faut-il savoir dans quelles conditions l’accepter. La loi prévoit trois possibilités : l’acceptation pure et simple, qui peut obliger à régler les dettes du défunt sur ses fonds personnels, l’acceptation à concurrence de l’actif net, qui limite cette responsabilité à la valeur des biens recueillis, et la renonciation. Pendant les quatre premiers mois suivant le décès, personne ne peut en principe imposer à un héritier de se prononcer. Ce délai permet de vérifier les comptes et d’éviter qu’une succession avantageuse ne révèle des engagements financiers inattendus.

Des solutions d’épargne pour conserver toute sa liberté

Une fois les sommes disponibles, il faut les rapprocher de sa situation personnelle. Quelle part conserver pour les impôts et frais encore dus ? Existe-t-il un découvert ou un crédit à taux élevé qu’il serait judicieux de rembourser ? Un déménagement, des travaux ou les études d’un enfant sont-ils prévus ? Faire le point sur ses charges, son épargne existante et ses projets aide à déterminer ce qui doit rester accessible. Le remboursement d’une dette coûteuse peut présenter davantage d’intérêt qu’un placement dont le rendement reste incertain.

Pendant cette transition, conserver les fonds sur des supports simples et disponibles peut être préférable à un engagement de longue durée. Chez BoursoBank, le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) permettent de garder une épargne mobilisable à tout moment, avec des intérêts exonérés d’impôt et de prélèvements sociaux, dans la limite de leurs plafonds. Le Livret d’épargne populaire (LEP) répond au même besoin pour les personnes éligibles. Autre possibilité, le Livret Bourso+ offre une épargne disponible et sans plafond de versement, mais ses intérêts sont fiscalisés. L’objectif est d’attendre sans immobiliser l’argent.

Des placements adaptés à chaque horizon d’investissement

Lorsque les besoins immédiats sont couverts, une partie du capital peut être destinée à des projets plus lointains. L’assurance-vie constitue une piste, notamment pour combiner différentes approches d’investissement et préparer une transmission. Le contrat BoursoVie de BoursoBank , accessible dès 300 euros, propose un fonds en euros et un large choix de supports en unités de compte, sans frais d’entrée ni d’arbitrage. Ces dernières offrent des perspectives de rendement, mais exposent aussi à un risque de perte en capital. Après huit ans, les rachats bénéficient, sous conditions, d’un régime fiscal plus favorable.

Pour un horizon d’au moins cinq ans, le plan d’épargne en actions (PEA) peut entrer dans la réflexion. Celui de BoursoBank est accessible dès 10 euros et permet d’investir en actions et fonds éligibles, avec une exonération d’impôt sur le revenu sur les gains après cinq ans, hors prélèvements sociaux. La valeur des investissements peut toutefois fluctuer fortement : cette solution ne convient pas à l’argent nécessaire prochainement. Rien n’oblige à répartir tout l’héritage d’un seul coup . Conserver une réserve, avancer par étapes et ajuster ses choix à ses objectifs reste plus utile que de rechercher immédiatement le placement idéal.

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