Faut-il sortir de l'argent de son Livret A pour le placer sur une assurance vie ?

information fournie par Café de la Bourse • 15/10/2026 à 08:34

dessin point d'interrogation et ampoule (Crédits: Adobe Stock)

Le Livret A reste le réflexe d'épargne de nombreux Français. Simple, sans risque et disponible à tout moment, il constitue une réserve de sécurité particulièrement adaptée aux dépenses imprévues et aux besoins de trésorerie à court terme. Mais faut-il pour autant y laisser toute son épargne ?

Lorsque le Livret A est déjà bien rempli et que l'argent placé dessus n'est pas destiné à être dépensé dans les prochains mois, la question mérite d'être posée. L'assurance vie offre en effet un cadre d'épargne plus souple pour investir à moyen ou long terme, avec notamment la possibilité de profiter de fonds en euros, mais aussi d'accéder à une large gamme de supports d'investissement. Elle n'est toutefois pas aussi immédiatement disponible qu'un Livret A et son fonctionnement est différent.

Alors, faut-il retirer une partie de son Livret A pour la placer sur une assurance vie ? Tout dépend de la fonction de cette épargne, de votre horizon de placement et de votre niveau de risque acceptable. Voici comment faire la différence entre l'argent à conserver sur son Livret A et celui qui peut être investi sur une assurance vie.

Pourquoi l'assurance vie est aujourd'hui plus intéressante que le Livret A pour une épargne dont vous n'avez pas besoin immédiatement

Pour l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme, l'assurance vie offre davantage de possibilités que le Livret A.

Son premier atout est le fonds en euros, qui permet de conserver une épargne garantie tout en bénéficiant d'un rendement potentiellement supérieur à celui du Livret A. La comparaison doit toutefois tenir compte de la fiscalité propre à chaque placement. Mais les meilleurs fonds euros de 2025 ont affiché un rendement bien supérieur au livret, même en prenant en compte la fiscalité. Et le contexte actuel de taux hauts devrait permettre en 2026 de pouvoir encore profiter de rendements élevés pour le fonds euros.

L'assurance vie permet aussi de diversifier progressivement son épargne grâce aux unités de compte : ETF, obligations, supports immobiliers, etc. Ces supports présentent un risque de perte en capital, contrairement au fonds en euros.

Autre différence : l'assurance vie n'a pas de plafond de versement, alors que le Livret A est plafonné à 22 950 euros pour les particuliers, hors intérêts.

Enfin, les arbitrages entre les différents supports d'un contrat d'assurance vie ne déclenchent pas, en principe, d'imposition immédiate. La fiscalité intervient principalement lors d'un rachat, sur la part de gains comprise dans la somme retirée.

En pratique : pour une épargne dont vous n'aurez pas besoin pendant plusieurs années, l'assurance vie peut donc compléter, voire prendre le relais du Livret A au-delà de l'épargne de précaution.

Pourquoi le Livret A reste irremplaçable pour votre épargne de précaution

Malgré les atouts de l'assurance vie, le Livret A reste incontournable pour l'épargne de précaution. Son principal avantage : l'argent est disponible à tout moment, sans délai de rachat ni fiscalité.

Le capital est garanti et les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Vous retrouvez donc à tout moment, intactes, les sommes versées sur votre livret, complétées tous les ans par les intérêts. Ainsi, le Livret A est particulièrement adapté aux dépenses imprévues ou aux besoins de trésorerie à court terme.

À l'inverse, un retrait sur une assurance vie, appelé rachat, nécessite généralement quelques jours ouvrés pour être traité, et parfois même quelques semaines selon les contrats.

Par ailleurs, dans des circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, la loi Sapin II permet au Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) de limiter temporairement certaines opérations sur les contrats d'assurance vie. Notez cependant que cette faculté n'a jamais été mise en œuvre à ce jour.

En pratique : mieux vaut donc conserver sur son Livret A une réserve immédiatement disponible et réserver l'assurance vie à l'argent dont on peut se passer plusieurs années.

Faut-il alors transférer une partie de son Livret A vers une assurance vie ?

La question n'est donc pas de choisir entre Livret A et assurance vie, mais de déterminer quelle épargne doit rester immédiatement disponible et quelle somme peut être investie à plus long terme.

Votre Livret A constitue votre épargne de précaution ? : Conservez-le.

Vous avez une épargne dont vous n'aurez pas besoin pendant plusieurs années ? L'assurance vie peut être plus adaptée.

Vous êtes prudent ? Le fonds en euros permet de privilégier la garantie du capital.

Vous avez un horizon long et acceptez davantage de risque ? Vous pouvez envisager une part d'unités de compte.

Les épargnants les plus dynamiques peuvent choisir de ne conserver sur leur Livret A que les sommes nécessaires pour faire face à un besoin de trésorerie immédiat. Le reste de leur épargne de précaution peut être placé sur un fonds en euros, à condition d'accepter le délai de quelques jours nécessaire à un rachat en cas de besoin.

L'essentiel est donc de ne pas vider son Livret A par principe : il doit continuer à jouer son rôle de réserve disponible, tandis que l'assurance vie peut accueillir l'épargne destinée à des projets plus lointains.