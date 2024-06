Voici la liste des magasins Celio qui vendront la collection « be Camaïeu »

Celio va lancer la commercialisation des vêtements Camaïeu le 29 août 2024. (illustration) (markusspiske / Pixabay)

Les habituées de Camaïeu, orphelines depuis la liquidation judiciaire de l'enseigne en 2022, peuvent se réjouir. La célèbre marque de prêt-à-porter féminin va s'offrir une seconde vie chez Celio, son nouveau propriétaire. La nouvelle collection « be Camaïeu » sera ainsi commercialisée à partir du 29 août prochain dans 13 boutiques au total : 12 en France et un en Belgique, rapporte Actu.fr .

Les collections Camaïeu disponibles en ligne

Cinq magasins vont devoir faire un peu de place aux articles pour femmes : Creil (Oise), Metz (Moselle), Valences (Drôme), L’Isle-d’Abeau (Isère) et Évry (Essonne). Quatre autres vont être agrandis pour accueillir la ligne « be Camaïeu » : Cergy (Val-d’Oise), Bruxelles (Belgique), Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et Rosny (Seine-Saint-Denis). Une boutique va être transférée à Lille (Nord) et un tout nouveau magasin va ouvrir à Vannes (Morbihan) en octobre.

Enfin, deux points de vente éphémères seront entièrement dédiés aux articles Camaïeu, à Compiègne (Oise) et à Vélizy (Yvelines). Cette dernière boutique doit ouvrir pour six mois. Si vous n'habitez pas à proximité d'une de ces villes, rassurez-vous. Les collections « be Camaïeu » seront également disponibles en ligne, sur le site de Celio.

En septembre 2022, la liquidation de Camaïeu avait entraîné le licenciement de plus de 2 000 personnes et la fermeture d'environ 500 magasins.