Téléphone portable : attention, vous avez peut-être souscrit une assurance sans le savoir ...

Les acheteurs d'un smartphone souscrivent souvent sans le savoir à une assurance. (illustration) (Jan Vasek / Pixabay)

L'assurance affinitaire, ça vous parle ? Il s'agit d'une garantie facultative qui est proposée lors de l'achat d'un produit ou d'un service. Le nombre de litiges concernant ce type d'assurance a augmenté de 80 % en 2022, selon les chiffres la Médiation de l’assurance relayés par Capital . Et 12 % de ces litiges concernent les opérateurs de téléphonie qui proposent des assurances censées couvrir la perte ou le vol d'un smartphone.

L'ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dénonce un manque de clarté de la part des opérateurs. Dans certains cas, les clients ne savent même pas qu'ils ont souscrit une assurance. Comme le premier mois est souvent gratuit, le client « ne remarque les cotisations sur son relevé bancaire que des mois plus tard », indique l’organisme.

Gare au renouvellement automatique

Or, après un délai de rétractation de 30 jours, le paiement de l'assurance devient souvent obligatoire pendant un an avec un renouvellement automatique pour une année supplémentaire. Sans action de votre part, l'assurance sera donc reconduite. Pour ne pas en arriver là, l'ACPR recommande «l’envoi d’une lettre de bienvenue qui reprend les caractéristiques du contrat et qui détaille la marche à suivre pour effectuer sa renonciation ».

L’assurance pour ordinateur, téléphone ou tablette qui commence par une période de gratuité est interdite en Belgique depuis 2022. Mais pas en France où une proposition de loi a pourtant été déposée l'an passé sur ce sujet.

L'organisme conseille donc aux consommateurs de prendre leur temps et d'exiger toutes les caractéristiques de l'assurance proposée. D'autant que les conseillers sont soumis à des objectifs et perçoivent des commissions sur les ventes de ces assurances affinitaires...