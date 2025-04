Produits d'hygiène : cette grande enseigne discount propose les prix les plus bas du marché

Selon une étude comparant quatre enseignes discount, Action est celle qui propose les prix les plus bas sur les produits d'hygiène.

47 % des ménages assurent qu’ils ont réduit leur consommation d’articles de beauté et d’hygiène pour des raisons financières, selon une étude Ifop menée pour Dons Solidaires et relayé par Le Parisien . Pour remédier à cette situation, RMC Conso a évalué dans quel magasin discount les Français pouvaient acheter leurs produits hygiène au meilleur prix.

Quatre enseignes ont été examinées : Action, Normal, B & M et Gifi. La méthode employée était simple : les prix ont été relevés directement en magasin. Le principal constat est que les produits d’hygiène vendus dans les magasins discount sont moins chers que ceux vendus dans les grandes surfaces.

De vraies différences au rayon déodorants

Les écarts de prix restent minimes pour les gels douche. Ceux de la marque Le Petit Marseillais (coco, miel, grenade, lait, coton et coquelicot) en 400 ml sont vendus 2,11 euros chez Carrefour, 2,71 euros chez Intermarché et 3,45 euros chez Monoprix, et 1,90 euro chez Normal. Le dentifrice Colgate Fresh est proposé à 2,39 euros chez Carrefour contre 1,29 euro chez Action.

Les écarts sont plus importants pour les shampoings. Le shampoing sec Original de la marque Batiste est vendu 2,29 euros chez Action contre 3,73 euros chez Intermarché. Les prix passent du simple au double pour certains déodorants. Le Sanex en roll s’achète 1,69 euro chez Action contre 4,55 euros chez Carrefour.

Action gagne le match

Sur les 17 produits comparés, Action propose 13 produits moins chers : le Gel douche Comfort/Hydrating Sanex (3,28 euros), le dentifrice Colgate Max White (1,18 euro), le déodorant Skin Protect Sanex (1,79 euro). L’écart est plus important pour le shampoing sec Original Batiste. Il est proposé à 2,29 euros à Action, 3,60 euros pour Normal et 3,98 euros chez B & M, soit de 1,31 euro à 1,69 euro d’écart.

La deuxième enseigne la moins chère est B & M qui propose deux produits de la sélection à un meilleur prix que les autres. Vient ensuite Normal qui propose trois produits moins cher. Gifi, qui se classe en dernière position, mais en proposant moins de produit, offre tout de même un avantage à ses clients : les prix VIP. Ils permettent d’obtenir des réductions conséquentes.