Prix, DPE, environnement : les points à vérifier absolument avant d'acheter une maison

Avant même de visiter un bien immobilier, il est recommandé de se renseigner sur les prix du quartier et l'environnement. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Le premier achat d'un bien immobilier est une étape importante dans une vie. Pour optimiser vos chances de faire le bon choix et éviter les déconvenues, voici six aspects essentiels à considérer avant de concrétiser votre projet d'acquisition, selon Se Loger .

Renseignez-vous sur les prix du marché local

Avant même de planifier vos premières visites, il est crucial de connaître les prix de vente moyens des maisons dans la zone qui vous intéresse, souvent différents des prix affichés. Vous pourrez peut-être obtenir un argument de poids lorsqu'il s'agira de négocier. Pour une évaluation précise, utilisez des estimations en ligne ou consultez les baromètres de l'immobilier, à l'image de celui des Notaires de France. Sur le site DVF (pour demande de valeur foncière), vous pouvez également consulter les prix de vente sur des secteurs très précis.

Vérifiez l'état général de la maison

Qu'elle soit récemment rénovée ou dans son état d'origine, chaque maison peut cacher des détails importants qui méritent votre attention. Une contre-visite avec un expert est souvent nécessaire pour examiner attentivement chaque recoin. Toiture, charpente, murs, extérieurs... Une multitude d'éléments doivent être pris en compte pour éviter les mauvaises surprises. Veillez également à vérifier la qualité de l'installation électrique, la plomberie, le chauffage, ainsi que les fenêtres et les portes.

Explorez les alentours

Si l'attrait visuel initial est bien sûr capital, choisir une maison signifie aussi opter pour un environnement, avec ses avantages et ses inconvénients. Outre l'orientation et les éventuelles nuisances sonores, renseignez-vous sur le quartier, sa sécurité et la proximité des services essentiels tels que les commerces, les transports ou les écoles.

Consultez le DPE

De plus en plus considéré comme un critère majeur lors de l'achat d'une maison, le Diagnostic de performance énergétique (DPE) doit faire l'objet de toute votre attention. Depuis sa refonte, en juillet 2021, les logements classés F et G (également appelés "passoires thermiques") font l'objet d'une importante décote à la vente.

Intéressez-vous aux données de l'audit énergétique

En complément du DPE, un audit énergétique détaillé fournit des informations précieuses sur la consommation du bien et propose des recommandations spécifiques de travaux avec des estimations financières. Ces données, fournies obligatoirement aux acheteurs potentiels dans le cas des passoires thermiques, sont essentielles pour évaluer le coût global de votre projet d'achat.

Examinez les autres diagnostics immobiliers requis

Le vendeur doit fournir un Dossier de diagnostic technique (DDT) comprenant des documents obligatoires comme le diagnostic amiante, plomb, termites, ainsi que les diagnostics gaz et électricité pour les installations de plus de 15 ans. D'autres diagnostics peuvent être nécessaires selon la localisation géographique et les risques spécifiques.