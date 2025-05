Le doliprane désormais américain, taxe sur les colis chinois et marché auto

Au programme de ce Parlons Ca$h Hebdo : le doliprane passe sous pavillon américain, la France réfléchit à une taxe sur les petits colis venus de Chine (notamment en provenance de Shein et de Temu) et le marché auto freine en avril... et c'est même un sacré coup de frein en ce qui concerne Tesla.