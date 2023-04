L’argent, une affaire d’hommes ?

Hommes et femmes ont-ils le même rapport à l'argent ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Pour sa seconde édition, le baromètre consacré aux «Femmes et l'argent» Ifop pour ViveS, en partenariat avec Boursorama, a voulu savoir si les hommes réagissent et se comportent comme les femmes face aux questions financières. Avec parfois des résultats qui tordent le cou aux idées reçues.

Au quotidien, les femmes sont aussi concernées que les hommes par leurs finances

Premier grand enseignement du baromètre 2023, les femmes n'ont rien à envier aux hommes en ce qui concerne les finances du quotidien. Elles sont :

90% à bien connaitre le montant de leurs rentrées d'argent mensuelles (revenus du travail, allocations, etc.) contre 93% des hommes

81% à bien connaitre le montant de leurs impôts contre 83% des hommes

79% à bien connaitre le montant de leurs dépenses totales mensuelles contre 79% des hommes

75% à bien connaitre le montant d'argent disponible qu'elles pourraient placer contre 81% des hommes.

Ces chiffres pourraient sembler encourageants mais se heurtent à une autre réalité : celle des inégalités de rémunération. Dans 66% des couples, les femmes gagnent moins que les hommes.

Il est à noter que 87% d'entre elles et 85% des hommes estiment que cela ne génère pas de gêne au sein du couple. Ce sentiment varie selon les générations puisqu'il est ressenti par 40% des femmes en couple de 25-34 ans qui sont concernées contre seulement 7% des 50-64 ans.

Cela impacte en tout cas leur capacité d'épargne puisque 46% des femmes épargnent de manière irrégulière, autrement dit «quand elles le peuvent», contre 41% des hommes.

Bon à savoir : concernant la propension à épargner pour préparer sa retraite, hommes et femmes sont à égalité. Ainsi, 46% des hommes et 45% des femmes n'épargnent pas pour leur retraite, dont 29% de femmes par manque de moyens (vs 21% chez les hommes).

A lire aussi // L'individualisation des patrimoines accentue les inégamités entre les femmes et les hommes

Dossier : quand les femmes prennent en main leur patrimoine

Le manque d'éducation financière touche les hommes comme les femmes

Les femmes affichent une connaissance moins fine que les hommes des produits d'épargne et d'investissement hormis pour l'assurance vie :

40% des femmes ont une bonne connaissance de ce qu'est un PEA (contre 49% des hommes),

39% des femmes ont une bonne connaissance de ce qu'est le PER (contre 44% des hommes),

25% des femmes ont une bonne connaissance de ce qu'est une SICAV (contre 35% des hommes).

L'écart entre hommes et femmes se creusent encore plus lorsqu'il s'agit d'investir notamment sur des produits pointus comme en Bourse :

85% des femmes n'investissent pas en Bourse (contre 68% des hommes)

82% des femmes ne possèdent ou pas ou n'envisagent pas d'investir dans des investissements socialement responsables, ce qu'elles justifient par des revenus insuffisants pour le faire, ou par un manque de connaissance.

L'éducation financière reste cependant d'un faible niveau aussi bien pour les hommes que pour les femmes :

82% des femmes et 70% des hommes estiment qu'ils manquent de connaissances en matière de produits financiers.

Le manque d'éducation financière commence dès le plus jeune âge dans la famille et touche indifféremment hommes et femmes puisqu'à peine 31% des hommes comme des femmes déclarent avoir reçu des conseils de gestion financière de la part de leurs parents.

«Chacun doit pouvoir comprendre comment agir sur son argent de façon autonome en fonction de ses besoins et de ses attentes, pour Caroline Zanaret-Giros, directrice générale adjointe de Boursorama. Nous sommes persuadés, chez Boursorama que nous avons un rôle important à jouer en matière de pédagogie et d'accompagnement. C'est pourquoi nous offrons à nos clients toute l'information, les conseils et les outils utiles pour prendre des décisions libres et éclairées concernant leur argent. Cette connaissance est essentielle pour briser les tabous qui entourent encore le sujet de l'argent.»

(1) Baromètre 2023 Femmes et Argent, Ifop pour ViveS, en partenariat avec Boursorama et la Financière de l'Echiquier.