« Il a décidé de nous faire vivre un enfer » : quand un portail provoque un impensable conflit de voisinage

Un homme ferait vivre l'enfer à ses voisins pour une histoire de portail, à Mérignac (Gironde). (illustration) (Pixabay / Steve Bussinne)

Agression, harcèlement et dénonciation calomnieuse. Voici l'ensemble des motifs des plaintes déposées par un couple de Mérignac (Gironde) qui vivrait « un enfer » depuis trois et ans et demi à cause de son voisin, rapporte Actu Bordeaux .

Au coeur de ce conflit de voisinage, un simple portail. Le couple a acheté une maison et quelques mois après leur arrivée, leur voisin leur a demandé s'il pouvait laisser son portail sur leur terrain. La réponse a été négative et le voisin a alors changé son comportement.

Il frappe le mur à la même heure

L'homme ferait régulièrement des travaux, parfois la nuit. Il aurait déjà bloqué une voiture de ses voisins, sans raison. Tous les jours, à la même heure, il frapperait sur le mur de la maison des plaignants qui donne sur son jardin. Le couple a fait appel à un huissier de justice qui a pu constater les nuisances. « Il a décidé de nous faire vivre un enfer » , se désolent les propriétaires.

Les riverains avaient du mal à croire les plaignants jusqu'au jour où ces derniers ont filmé une agression. C'était en mai 2023. « Le lendemain, il a essayé de sonner à toutes les portes pour justifier sa version des faits » , explique le couple à Actu Bordeaux .

« Quelqu'un d'instable »

Malgré les preuves, le suspect nierait en bloc quand le couple l'interpelle, « avec un aplomb digne d’un joueur de poker » . « C’est quelqu’un d’instable. On a alerté à multiples reprises, par tous les moyens imaginables et il ne s’arrête pas » , regrette les plaignants.

Le couple envisage de quitter sa maison mais veut que le voisin soit condamné avant. Pour éviter que d'autres vivent le même cauchemar.