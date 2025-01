Electricité : comment bien choisir son contrat après la baisse du tarif réglementé ?

77 offres recensées par le Médiateur de l’énergie sont moins chères que celles au tarif réglementé. (Illustration) (Fotoblend / Pixabay)

À compter du 1er février 2025, le tarif réglementé de l’électricité (TRV) va baisser de 15 %. Cette baisse concernera directement 24 millions de ménages, parmi lesquels 20 millions sont déjà abonnés au « tarif bleu », c’est-à-dire au tarif classique, ainsi que les 4 millions restants, qui bénéficient de contrats dont le prix est indexé sur le TRV. Pour autant, d'autres contrats peuvent être encore plus avantageux, rapporte Ouest-France .

Jusqu’à 349 € de baisse par an

Pour mieux comprendre l’impact de cette baisse, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a utilisé le profil d’un foyer moyen consommant 8 500 kWh par an. Un ménage qui a souscrit à l’option « heures pleines - heures creuses » à 60/40 verra ainsi sa facture annuelle de 2 282 euros, baisser de 342 euros, passant ainsi à 1 940 euros dès le mois de février. Le gain serait encore plus important pour un contrat de type « Base » , où le prix est fixe toute la journée : la facture passera de 2 330 euros à 1 981 euros, soit un gain de 349 euros par an.

Les contrats « dynamiques » , également indexés sur le TRV, profiteront eux aussi de cette baisse et certains proposent des prix encore plus bas. L’option Tempo d’EDF reste l’une des plus compétitives du marché, avec un prix pouvant descendre jusqu’à 1 631 euros par an. Toutefois, ces contrats peuvent être risqués, notamment en période de forte demande, comme lors des vagues de froid, où les prix peuvent flamber.

Des fournisseurs alternatifs

Il existe une troisième possibilité, appelée « contrat offre de marché » , pour laquelle ont opté 10 millions de Français. Dans ce type de contrat, les prix peuvent fluctuer chaque mois en fonction de la stratégie adoptée par le fournisseur. Actuellement, 77 offres recensées par le Médiateur de l’énergie sont moins chères que celles au tarif réglementé. Cependant, ces prix peuvent changer rapidement et sont sensibles aux évolutions du marché.

Face à la diversité des offres, le Médiateur de l’énergie recommande également de prendre en compte un critère important : le « taux de saisines en médiation » , qui mesure les litiges entre consommateurs et fournisseurs. Cette donnée, disponible dans les détails de chaque offre, permet d’éviter les fournisseurs qui sont fréquemment mis en cause dans des litiges. Enfin, il est crucial de surveiller l’évolution des taxes, qui jouent sur la facture d’électricité comme le coût de l’énergie et le prix de l’abonnement. Malgré la baisse du TRV, l’augmentation des taxes pourrait partiellement atténuer cette réduction.