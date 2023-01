Économies d'énergie : passer au photovoltaïque

Le nombre d'installations, en France, a bondi de 55% en 2022. La demande de raccordements s'amplifie à l'ouest. (© Fotolia)

Alors que le gouvernement prévient sur d’éventuelles coupures de courant cet hiver, le recours à d’autres sources d’énergie s’accélère. Les panneaux solaires photovoltaïques sont parmi les plus prisées. Pourquoi pas chez vous?

Les préoccupations financières, l’envie de consommer et de produire une énergie plus vertueuse, même à petite échelle, poussent de plus en plus de Français à préférer des alternatives plus douces à l’électricité d’État.

Les panneaux photovoltaïques font partie de ces installations à la portée des ménages. Nos conseils pour produire mieux, faire des économies et pourquoi pas revendre son électricité et amortir plus rapidement son investissement.

Pas d’installation sans autorisation

Couvrir son toit ou son jardin de panneaux photovoltaïques ne pose généralement pas de problème administratif sauf exception. Car lorsque votre maison se situe dans un site protégé, l’installation n’est pas acquise. Dans ce cas, vous devez déposer une déclaration préalable de travaux pour une installation qui produira moins de 3 kilowat-crête ou demander un permis de construire si la puissance est supérieure.

En revanche, lorsque votre maison n’est pas en secteur protégé, une déclaration préalable à la mairie suffit, quelle que soit la surface des panneaux photovoltaïques sur votre toit. «Hors secteur sauvegardé ou classé, la mairie ne peut pas s’opposer à une installation, mais elle peut imposer des normes, il faut consulter le plan local d'urbanisme», précise Joël Mercy président de l’association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque