De 1 500 à près de 10 000 euros : le prix de ce sac Chanel iconique a connu une ascension fulgurante

Le sac 2.55 de Chanel a vu son prix flamber depuis le début des années 2000. (illustration) (Pixabay / Hans)

De 1 500 euros en 2005 à 9 700 euros aujourd'hui : voici l'augmentation vertigineuse du prix du fameux sac Chanel 2.55. Le webzine Beautylicieuse a retracé l'historique de ce « it-bag », nom donné aux sacs de luxe devenus incontournables, et l'ascension spectaculaire de son prix au fil des décennies.

La maison Chanel l'a lancé le 2 février 1955, d'où son nom. Mais c'est en 2005, pour son 50e anniversaire, que ce sac iconique va retrouver toute son aura sous l'impulsion de Karl Lagerfeld. Et son prix va alors grimper en flèche. De 1 650 dollars (environ 1 515 euros), il va passer à 2 850 dollars (2 616 euros) en 2010 puis à 4 400 dollars (4 040 euros) en 2012 et même 5 300 dollars (4 870 euros) en 2016. Aujourd'hui, le modèle en cuir noir est affiché à 9 700 euros sur le site de la maison de haute couture .

Un investissement qui peut s'avérer rentable

Son prix a donc été multiplié par plus de six en moins de 20 ans, une augmentation que seule l'industrie du luxe peut se permettre. « Au même titre que la plupart des grandes marques de luxe, nous ajustons régulièrement nos prix selon les modèles, les coûts de production, celui des matériaux et du taux de change » , expliquait Chanel dans un article du webzine daté de 2016 .

Mais il s'agit surtout d'une stratégie commerciale pour maintenir le prestige d'un produit de luxe. Faire naître chez la clientèle ce sentiment d'exclusivité, de rareté. Acheter un sac Chanel 2.55 n'est pas à la portée de tous mais il s'agit également d'un investissement qui peut s'avérer rentable. Le revendre quelques années après l'achat garantit une jolie plus-value, même d'occasion. Encore plus s'il s'agit d'une série limitée.