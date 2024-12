Chauffage : le retour en grâce des chaudières à gaz dans les foyers français

Le marché des chaudières à gaz avait reculé de 40 % depuis 2021. (Illustration) (avantred / Pixabay)

Les ventes de chaudières à gaz connaissent un regain inattendu avec une hausse de 15 % depuis le début de l’année par rapport à 2023, selon la Fédération française du bâtiment. Ce rebond s’explique en partie par la baisse des prix du gaz, indique RMC Conso . Selon nos confrères, de nombreux consommateurs préfèrent ces équipements moins coûteux aux pompes à chaleur, encore peu utilisée malgré les incitations du gouvernement.

Un engouement nouveau

Cette augmentation constatée à l'échelle nationale est d'autant plus surprenante que le marché avait reculé de 40 % depuis 2021, d'après les données du groupe Vaillant, spécialisé dans la production d'appareils et de systèmes de chauffage.

Selon un chauffagiste bordelais interrogé par nos confrères, cet engouement nouveau est dû également à la hausse progressive des prix de l'électricité : « Le gaz a baissé alors que l’électricité a augmenté. Alors, les gens se sont un peu rabattus sur les chaudières à gaz » , a-t-il résumé.

40 % des foyers français

À l'heure actuelle, pas moins de 40 % des foyers français se chaufferaient encore au gaz malgré l'émergence de solutions plus écologiques. Soit environ onze millions de ménages. En cause ? La fiabilité des chaudières aux yeux des consommateurs.

« Ils ont une très bonne connaissance de leur système actuel, donc des chaudières à gaz, avec une durabilité qui est souvent longue , a confié un installateur à nos confrères. Leur crainte, c’est d’avoir des systèmes qui sont plus technologiques et donc qui ont une durée de vie plus faible. »