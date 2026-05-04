Voiture électrique : 4 raisons de vous lancer en 2026 !

Acheter une voiture électrique en 2026 (Crédits: Adobe Stock)

Moins onéreux à l'usage et à l'entretien, les véhicules électriques séduisent un nombre croissant d'automobilistes et cette dynamique, portée par la flambée des prix du pétrole, semble bien partie pour continuer. Et si 2026 était enfin l'année où passer à l'électrique devient une évidence ?

Les professionnels du secteur le constatent : les ventes de voitures électriques en 2026 confirment la dynamique positive enclenchée en 2025.

Ainsi, selon les chiffres de PFA (1), les ventes de voitures 100% électriques captent 27,9% des parts de marché au T1 2026, contre 18,2% au T1 2025.

A l'inverse, la part des véhicules à essence se rétracte à 14,6% de parts de marché au sur les trois premiers mois de l'année vs 23,9% au T1 2025 et la part des véhicules diesel ne représente plus que 2,5% de parts de marché au premier trimestre contre 4,4% à la même période de l'année dernière.

Le marché de l'occasion décolle lui aussi avec une hausse des transactions de 27% sur les trois premiers mois de l'année (2)

Si vous hésitez encore à suivre ce mouvement, voici 4 bonnes raisons de passer vous aussi à la voiture électrique…

Raison n° 1 : faire des économies en roulant

C'est bien sûr la première chose à laquelle pensent les automobilistes en ce moment, inquiets de voir leurs factures exploser à la pompe quand ils font le plein.

Et en effet, recharger sa voiture électrique coûte bien moins cher que faire le plein d'essence ou de diesel puisqu'on estime que pour parcourir 100 kilomètres, une voiture électrique consomme en moyenne entre 2 et 4 euros d'électricité pour une recharge faite à domicile (3).

Selon une étude Roole data (4), on estime qu'en 2025, le budget mensuel moyen des français pour le carburant était de 119 euros pour les voitures essence , 94 euros pour les voitures diesel, 77 euros pour les véhicules hybrides rechargeables et seulement 39 euros pour les voitures 100% électriques.

La dimension financière est désormais pleinement présente lorsqu'un conducteur décide de passer à l'électrique : en 2024, 33% des répondants déclaraient avoir acheté un véhicule électrique principalement pour « faire des économies », à égalité avec la volonté de « protéger l'environnement » (5).

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Raison n° 2 : moins d'entretien, moins de frais

Le moteur d'une voiture électrique ne contient pas d'embrayage, de boite de vitesses, de carburateur, d'huile, etc. Dotée en moyenne de 50 pièces contre plus de 600 pour une voiture thermique, un véhicule électrique ne nécessite que peu d'entretien même si certains éléments comme la direction, les suspensions ou encore la batterie de service doivent malgré tout être vérifiés régulièrement.

Logiquement, le coût d'entretien d'une voiture électrique est donc inférieur au coût d'entretien d'un véhicule thermique.

Ainsi, en 2025, le budget annuel d'entretien d'un véhicule électrique était en moyenne de 336 euros contre 534 euros pour un véhicule thermique (4).

Bon à savoir : les véhicules électriques sont équipés d'un système de freinage régénératif, qui diminue l'usure des plaquettes et des disques.

Raison n° 3 : une autonomie qui n'a (plus) rien à envier aux voitures thermiques

En théorie, l'autonomie d'une voiture électrique correspond à la distance parcourue entre une charge à 100% et une batterie totalement vidée à 0%.

Evidemment, aucun conducteur ne se mettra volontairement en situation de panne en conduisant jusqu'à ce que sa batterie soit tout à fait à plat.

Par ailleurs, dans la pratique, l'autonomie réelle d'une voiture électrique dépend de nombreux facteurs comme le style de conduite (sportif, calme, souple, etc.), le type de route emprunté (une route de campagne n'est pas une autoroute), les conditions météorologiques (vent, froid, etc.).

Conscients que la crainte d'une autonomie insuffisante est souvent un frein à l'achat, les constructeurs ont fourni de gros efforts ces dernières années pour proposer des batteries plus puissantes et aujourd'hui de nombreux modèles offrent une autonomie qui peut aller de 400 à 600 kilomètres (6). Voilà qui est largement suffisant pour couvrir aussi bien les trajets du quotidien que les départs en vacances !

D'ailleurs, parmi les personnes possédant à la fois un véhicule thermique et un véhicule électrique, 46% déclarent utiliser leur voiture électrique pour partir en vacances ou en week-ends (5).

Raison n° 4 : davantage de liberté au quotidien

On le sait, l'électrification du parc automobile est en marche depuis plusieurs années dans toute l'Europe.

A l'échelle française, cette volonté a été réaffirmée en avril 2026 par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a déclaré qu'en « 2030, deux voitures neuves sur trois devront être électriques » (7).

Cette politique se ressent également sur la route avec par exemple des agglomérations qui instaurent des « zones à faibles émissions » (ZFE).

Conduire une voiture électrique permet de circuler plus librement sans se préoccuper de ces restrictions.

Enfin, de plus en plus de centres-villes et de parkings réservent certaines places spécifiques aux véhicules électriques, parfois même gratuites ou à un tarif préférentiel.

Comment financer l'achat de votre voiture électrique ?

Retour annoncé du « leasing social » à l'été 2026, prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques » (anciennement « Bonus écologique ») maintenue en 2026 ou encore revalorisation de la Prime Advenir pour l'installation de bornes de recharge en copropriété, plusieurs dispositifs existent ou vont être mis en place pour aider les conducteurs à franchir le pas de l'électrique en allégeant leur facture.

Par ailleurs, BoursoBank propose à ses clients une remise de -1,20% (8) sur le taux débiteur de leur prêt personnel pour financer l'achat d'une voiture électrique, d'un deux-roues électrique ou encore l'installation d'une borne de recharge.

Pour profiter des avantages de ce prêt personnel écoresponsable , il suffit de sélectionner le type de projet « véhicule électrique ou borne de recharge » lors de la souscription du prêt puis de fournir dans les deux mois la carte grise ou la facture d'achat pour un véhicule électrique ou la facture pour une borne de recharge.

La remise de taux de -1,20% (8) s'applique ensuite automatiquement dès validation de la pièce justificative.

L'essentiel à retenir :

L'achat d'une voiture électrique permet de faire des économies de carburant mais aussi d'entretien du véhicule.

permet de de carburant mais aussi d'entretien du véhicule. L'autonomie des batteries ne cesse de progresser. De nombreux modèles de voitures électriques permettent désormais de parcourir entre 400 et 600 kilomètres.

ne cesse de progresser. De nombreux modèles de voitures électriques permettent désormais de parcourir Les pouvoirs publics veulent accélérer l'électrification du parc automobile Français avec l'objectif que deux voitures neuves sur trois soit électriques en 2030.

(1) «Marché automobile français – mars 2026», PFA, 01/04/2026.

(2) «Baromètre du marché des voitures électriques d'occasion», Avere-France, 08/04/2026.

(3) «Quels sont les avantages d'une voiture électrique ?», izi by EDF, 07/01/2026.

(4) «Budget automobile des Français édition 2025», Roole Data, 10/10/2025.

(5) «Consultation auprès des utilisateurs de véhicules électriques», Ipsos pour Avere France, février 2024.

(6) «Vrai-Faux, voitures électriques», direction générale du climat, 03/10/2025.

(7) « Discours sur l'électrification de la France », Sébastien Lecornu, 10/04/2026.

(8) L'Emprunteur pourra bénéficier d'un taux débiteur fixe réduit 1,20 % par rapport au taux débiteur si le montant emprunté est consacré exclusivement au financement d'un ou des projets suivants : achat de véhicule électrique (neuf ou occasion), système de charge de véhicule électrique. Pour bénéficier de ce taux débiteur réduit, l'emprunteur devra impérativement sélectionner lors de sa demande le type de projet « véhicule électrique ou borne de recharge » et, dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du contrat de prêt, transmettre à Boursorama (Prêteur) via son Espace Client, un justificatif de son projet écoresponsable. Les justificatifs acceptés par Boursorama sont consultables ici . Boursorama s'engage à appliquer ce taux réduit dans un délai de 2 mois à compter de la réception du justificatif.

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(2) (Soumis à conditions).

