information fournie par Boursorama avec LabSense • 02/05/2026 à 08:30

Budget ado : conseils pour initier votre enfant à la gestion de l’argent de poche / iStock.com - Olga Yastremska

Enseignez-leur la valeur de l’argent

Vous répétez inlassablement à vos enfants que l’argent ne pousse pas dans les arbres ? Ce n’est pas être rabat-joie, c’est simplement leur inculquer des valeurs et plus précisément celle de l’argent. Il est important qu’ils comprennent que celui-ci ne tombe pas du ciel comme par magie. S’ils sont en âge d’effectuer certaines tâches ménagères non courantes - nettoyer la voiture, par exemple - pourquoi ne pas les rémunérer ? Vous pouvez également les encourager à mettre de l’argent de côté. Expliquez-leur qu’en épargnant un certain montant chaque mois, ils disposeront au bout d’un certain temps d’une jolie somme qui leur permettra, à titre d’exemples, d’acheter une première voiture ou encore de s’offrir un beau voyage. N’hésitez pas également à leur parler du fonctionnement des livrets et des intérêts pour qu’ils comprennent bien les avantages d’épargner de l’argent.

Montrez l’exemple

En gérant bien votre propre budget, vous montrez l’exemple à vos enfants. Il est donc recommandé d’éviter les dépenses inutiles, de mettre (si possible) de l’argent de côté de façon régulière ou encore d’afficher un planning des dépenses. En résumé, proposez-leur un schéma qu’ils voudront reproduire.

Mettez en place une routine

Déterminez avec votre enfant ou vos enfants, une date pour la remise de l’argent de poche (tous les mercredis, par exemple, ou bien en début ou fin de mois) mais aussi le montant. Le fait de mettre en place un rituel pour l’argent de poche démontre aux enfants que c’est quelque chose d’important. Cela va les aider à se sentir et à devenir plus responsables.

Incitez-les à surveiller leur budget

Pour que vos enfants apprennent à bien gérer leur argent de poche, proposez-leur des outils pratiques. Créez ensemble un cahier de suivi où seront notées différentes informations comme les entrées d’argent, les dépenses et la somme restante en fin de mois. Utilisez des couleurs, des gommettes et autres. Discutez des dépenses qui auraient pu être évitées, aidez-les à se fixer des objectifs, classez les dépenses par catégorie… Vous pouvez interdire certaines dépenses en expliquant à votre ou vos enfants que ce n’est pas pour les sanctionner mais pour les aider dans la gestion de leur budget. Les jeux de société et certaines applications mobiles sont également utiles pour aider vos enfants à gérer leur argent de poche.

Ouvrez un compte bancaire

Dès les 16 ans de votre enfant, vous avez le possibilité de lui ouvrir un compte bancaire avec carte de paiement. Vous pourrez verser l’argent de poche directement sur son compte. Quant à votre enfant, il pourra suivre ses entrées et sorties d’argent et cela lui permettra d’apprendre à maîtriser son budget. Si votre enfant a entre 13 et 16 ans, vous pouvez lui proposer une carte sans compte bancaire associé, carte sur laquelle vous verserez son argent de poche. Pratique !