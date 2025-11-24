Auto : les phares LED sont-ils dangereux ?

Les phares LED des voitures sont-ils trop puissants ? (Crédits: Adobe Stock - IA)

S'ils sont de plus en plus nombreux, les phares LED de voitures sont loin de faire l'unanimité. Une étude britannique (1) met en lumière un nombre importants d'usagers qui se déclarent dangereusement gênés par la puissance de ces phares nouvelle génération…

Avez-vous déjà été ébloui par les phares blancs d'une voiture équipée de la technologie LED ? Loués pour leurs nombreux avantages (meilleure visibilité du conducteur, consommation d'énergie réduite, durée de vie plus longue que les phares traditionnels, etc.), les phares LED sont aussi montrés du doigt par de nombreux usagers de la route.

Qu'est-ce que les phares de voiture LED ?

Situés à l'avant ou à l'arrière du véhicule, les feux à LED utilisent des diodes électroluminescentes.

Depuis 2010, les diodes électroluminescentes (LED) ont commencé à se répandre dans l'industrie automobile (2), que ce soit sur les véhicules à moteurs thermiques ou sur les voitures électriques. Moins consommateurs d'énergie que les phares traditionnels halogènes ou Xénon, ils offrent aussi un éclairage plus puissant et ont une durée de vie plus longue.

Le faisceau lumineux plus concentré des phares à LED est censé améliorer la visibilité des conducteurs et la sécurité sur la route.

Les phares LED sont loin de faire l'unanimité

S'ils équipent un nombre croissant de véhicules, les phares LED suscitent également la controverse depuis quelques années.

En effet, nombreux sont les usagers de la route, conducteurs, piétons, vélos à se plaindre de la violence de l'éclairage des phares LED.

Selon une enquête (1) menée au Royaume-Uni par le Royal Automobile Club (RAC), 89% des conducteurs interrogés estiment que certains phares sont trop puissants et 91% ont déjà été éblouis au volant.

64% des répondants estiment d'ailleurs que cette gêne pourrait provoquer des accidents de la circulation.

Plus préoccupant encore, presqu'un conducteur sur 10 (7%) déclare que l'éblouissement des phares est si intense qu'ils en viennent à éviter de conduire la nuit, une proportion qui grimpe à 14% chez les conducteurs âgés de 65 ans ou plus !

Bon à savoir : la puissance des phares LED n'est pas seule en cause : une hauteur de phares mal réglée peut aussi avoir un impact et provoquer l'éblouissement des autres conducteurs. De plus, de nombreux SUV ont une calanque plus haute et leurs phares peuvent là aussi provoquer une gêne pour les conducteurs dont le véhicule est plus bas.

Les phares LED sont-ils dangereux pour la santé ?

En 2019 déjà, une étude de l'Anses (3) mettait en garde sur les effets des LED , riches en lumière bleue, sur la santé humaine et sur l'environnement, notamment ceux présents dans les phares des voitures.

L'étude relève notamment que «les effets à long terme de la répétition de ces éblouissements ne sont pas connus à ce jour».

Il est aussi mentionné que «les phares automobiles à LED exposent (…) à un risque phototoxique aigu, en particulier pour les enfants» car leur cristallin est transparent et filtre donc moins la lumière bleue qu'un œil adulte. Il est donc conseillé aux enfants de ne pas fixer du regard les phares automobiles.

Dans ses conclusions, l'ANSES recommandait enfin de «limiter l'intensité lumineuse des phares des véhicules automobiles».

Il est à noter que suite à l'enquête du RAC, et à des pétitions de citoyens, le gouvernement britannique a commandé une étude indépendante sur l'éblouissement causé par les phares des véhicules, dont les résultats devraient être connus en 2026.

Reste à savoir si les conclusions de cette étude pourraient inciter les pouvoirs publics français à s'emparer à leur tour de ce sujet pour entamer une réflexion globale sur les avantages et les inconvénients des phares LED…

L'essentiel à retenir :

Bien qu'ils soient de plus en plus répandus, les phares de voiture LED sont décriés par de nombreux usagers pour les éblouissements qu'ils peuvent provoquer.

Les phares de voiture LED sont riches en lumière bleue, toxique pour la rétine de l'œil.

91% des conducteurs interrogés déclarent avoir déjà été éblouis au volant par les phares LED d'une autre voiture.

L'ANSES recommande aux enfants de ne pas fixer les phares des voitures car « les phares automobiles à LED exposent (…) à un risque phototoxique aigu, en particulier pour les enfants » dont le cristallin est transparent.

(1) «A glaring problem : RAC calls for government action on headlight glare as eight-in-10 drivers affected say the problem is getting», Royal Autombile Club, janvier 2024.

(2) «Des autos de plus en plus lumineuses et … coûteuses», Mondial de l'auto Paris 2024.

(3) «Effets sur la santé humaine et sur l'environnement (faune et flore) des diodes électroluminescentes (LED)», Anses, avril 2019.

