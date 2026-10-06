 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Votre supérette de quartier bientôt remplacé par un magasin Carrefour ? Les CocciMarket dans le viseur de l'enseigne
information fournie par Boursorama avec Newsgene 06/10/2026 à 14:29
Temps de lecture: 1 min

Carrefour pourrait récupérer de nombreuses supérettes en rachetant Codifrance. (illustration) (KC0UVB / PIXABAY)

Carrefour pourrait récupérer de nombreuses supérettes en rachetant Codifrance. (illustration) (KC0UVB / PIXABAY)

Carrefour a engagé le 1er octobre des négociations pour racheter Codifrance, la centrale d'achat qui approvisionne 3 000 points de vente en France dont les magasins Coccinelle ou CocciMarket. L'opération, estimée à 155 millions d'euros, doit renforcer la position de Carrefour dans le commerce de proximité.

Depuis le 1er octobre, Carrefour est entré en négociations exclusives pour racheter la centrale d’achat Codifrance, qui approvisionnent 3 000 points de vente dont 800 magasins Coccinelle, CocciMarket, Panier Sympa et Viveco, rapporte La Lettre .

Pour Carrefour, cette opération à 155 millions d’euros vise à renforcer sa présence dans le segment du commerce de proximité, en acquérant des petites surfaces présentes en centre-ville, en zone touristique ou dans le secteur rural. Derrière Codifrance, il y a le groupe belge Colruyt, qui avait déjà vendu l’an dernier une centaine de supermarchés en France à Intermarché, Leclerc, Carrefour et U. Avec cette ultime négociation, il mettrait fin à toutes ses activités dans l’Hexagone.

Des indépendants libres de rejoindre Carrefour ou non

Cette vaste opération permettrait à Carrefour d’acquérir les 800 commerces Coccinelle, CocciMarket, Panier Sympa ou Viveco, mais le reste du réseau est composé de commerçants indépendants, sans enseigne. Rien n’indique que ces magasins vont tous rejoindre les 5 000 points de vente City, Express ou Contact déjà présents sur le territoire. Chaque gérant sera libre d’accepter ou non de rejoindre l’entité Carrefour. Pour Frank Rosenthal, expert en marketing du commerce, ces indépendants ont toutes les raisons de passer sous enseigne Carrefour car cela va « entraîner une baisse des prix » .

L’offre doit encore être officiellement acceptée par Colruyt, puis soumise à l’approbation des autorités de régulation, dont l’Autorité de la concurrence.

© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank