Votre supérette de quartier bientôt remplacé par un magasin Carrefour ? Les CocciMarket dans le viseur de l'enseigne

Carrefour pourrait récupérer de nombreuses supérettes en rachetant Codifrance. (illustration) (KC0UVB / PIXABAY)

Depuis le 1er octobre, Carrefour est entré en négociations exclusives pour racheter la centrale d’achat Codifrance, qui approvisionnent 3 000 points de vente dont 800 magasins Coccinelle, CocciMarket, Panier Sympa et Viveco, rapporte La Lettre .

Pour Carrefour, cette opération à 155 millions d’euros vise à renforcer sa présence dans le segment du commerce de proximité, en acquérant des petites surfaces présentes en centre-ville, en zone touristique ou dans le secteur rural. Derrière Codifrance, il y a le groupe belge Colruyt, qui avait déjà vendu l’an dernier une centaine de supermarchés en France à Intermarché, Leclerc, Carrefour et U. Avec cette ultime négociation, il mettrait fin à toutes ses activités dans l’Hexagone.

Des indépendants libres de rejoindre Carrefour ou non

Cette vaste opération permettrait à Carrefour d’acquérir les 800 commerces Coccinelle, CocciMarket, Panier Sympa ou Viveco, mais le reste du réseau est composé de commerçants indépendants, sans enseigne. Rien n’indique que ces magasins vont tous rejoindre les 5 000 points de vente City, Express ou Contact déjà présents sur le territoire. Chaque gérant sera libre d’accepter ou non de rejoindre l’entité Carrefour. Pour Frank Rosenthal, expert en marketing du commerce, ces indépendants ont toutes les raisons de passer sous enseigne Carrefour car cela va « entraîner une baisse des prix » .

L’offre doit encore être officiellement acceptée par Colruyt, puis soumise à l’approbation des autorités de régulation, dont l’Autorité de la concurrence.