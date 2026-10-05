Nouvelle 2 CV : Citroën dévoile les premiers visuels de la version électrique d'une voiture mythique

Citroën assure que la 2 CV électrique sera « très proche » de son véhicule iconique. (illustration) (Pixabay / makamuki0)

Après la Fiat 500, la Coccinelle, la Renault 5 ou encore la Twingo, il faut maintenant se préparer au retour de la 2 CV. Citroën va profiter du Mondial de l'Automobile de Paris 2026 pour dévoiler un concept annonçant le retour de son modèle mythique en version 100 % électrique, rapporte Auto-Plus .

Le constructeur entretient le mystère. Seuls quelques fragments du véhicule, attendu en concession pas avant 2028, ont été dévoilés sur ses réseaux sociaux .

Une mini-citadine à 15 000 euros

Citroën promet un concept « très proche » du véhicule historique avec une mini-citadine pensée pour les trajets du quotidien. Les premiers éléments visuels fournis par la marque aux chevrons confirment cette filiation avec la 2 CV née en 1948 : des optiques rondes fixées sur des ailes avant galbées, un capot bombé et strié, un pavillon en forme de parapluie, ou encore des poignées pivotantes. Mais aucune donnée n'a été révélée sur la batterie, l'autonomie ou la puissance du moteur.

Citroën donne rendez-vous le 11 octobre à 19 heures pour découvrir entièrement cette nouvelle 2 CV, avant sa présentation physique au grand public le 12 octobre, à l'occasion du Mondial de l'Auto. Le groupe annonce un tarif de base d'environ 15 000 euros hors aides.