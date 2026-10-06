Une facture d'eau de plus de 9 000 euros pour un studio de 20 m² : le cauchemar d'une famille bretonne

Une fuite a été détectée au niveau de la chasse d'eau. (illustration) (Stevedimatteo / Pixabay)

Une facture d'eau de plus de 9 000 euros pour un studio de seulement 20 m² : cette note ahurissante a été reçue par une habitante du Morbihan pour un logement occupé par sa fille. La mère de famille a sollicité la rubrique Le 13 H à vos côtés pour obtenir de l'aide, expliquant que cette consommation anormale serait due à une fuite au niveau de la chasse d'eau.

Un dégrèvement accordé si la fuite est réparée

Le journaliste Valentin Dépret explique qu'une consommation est considérée comme anormal si elle dépasse le double de la consommation moyenne. Ici, on est largement au-delà puisque la consommation de la jeune femme a été multipliée par 117 ...

Dans un tel cas, l'occupant du logement peut obtenir un dégrèvement. « Si vous présentez à votre service d’eau une attestation indiquant qu’un plombier a réparé la fuite, vous n'aurez pas à payer la part de consommation d'eau excédant le double de votre consommation moyenne » , détaille l'administration sur son site officiel . La famille a bien fait intervenir un plombier pour réparer la fuite.

Mais attention, pour avoir droit à ce dégrèvement, la fuite doit se situer au niveau d'une canalisation, pas au niveau d'une installation sanitaire ou d'un appareil électroménager. Or, la chasse d'eau est une installation sanitaire, au même titre qu'une chaudière ou un cumulus.

Demander une vérification du compteur

La mère de famille doit ici s'assurer que la chasse d'eau est bien la seule responsable de cette surconcommation. Une autre fuite peut exister au niveau d'une canalisation. Pour vérifier, il suffit d'éteindre tous ses appareils et de couper tous les robinets pendant une nuit. Si au réveil, le compteur a tourné, c'est qu'il y a une autre fuite. La famille peut aussi demander une vérification du compteur au service d'eau local, pour écarter l'hypothèse d'un problème technique.

Contactée par TF1 , la société a accepté de faire baisser la facture de 4 200 euros. Mais il reste encore 5 383 euros à payer. La famille peut demander de l'aide au CCAS et solliciter le Médiateur de l'eau.