Un Paris-Lyon à 23 euros : Trenitalia a mis en vente 38 000 billets de train à prix « tout doux »

Trenitalia a mis en vente des billets de train « à prix doux » pour cet automne. (illustration) (Mood101 / Pixabay)

Un Paris-Lyon à 23 euros, difficile de faire mieux. Alors que la SNCF bat des records depuis la mise en vente de ses billets de train pour les vacances de Noël, Trenitalia a lancé une campagne de promotion agressive. Depuis vendredi 2 octobre et jusqu'à ce mardi 6 octobre, la compagnie italienne commercialise 38 000 billets à prix plancher pour voyager cet automne, indique BFM Business .

Pour voyager du 2 novembre au 12 décembre

Cette opération baptisée « La Dolce Promo » permet de voyager à bord des trains à grande vitesse Frecciarossa entre le 2 novembre et le 12 décembre inclus, peut-on lire dans un communiqué de la société . Les trajets suivants sont concernés : Paris - Lyon (23 euros), Paris - Avignon (25 euros), Paris - Aix-en-Provence (26 euros), Paris - Marseille (27 euros), Lyon - Avignon (17 euros), Lyon - Aix-en-Provence (18 euros), Lyon - Marseille (19 euros).

Vous avez donc jusqu'à ce mardi à 17 h 30 pour profiter de ces offres. Les places sont limitées ou indisponibles sur certains trains, précise la compagnie ferroviaire.