Votre hôtel a annulé votre réservation au dernier moment ? Voici le montant du remboursement que vous pouvez réclamer

Si un hôtel annule une réservation, il doit rembourser le double de la somme versée au client. (illustration) (LLBartlett / Pixabay)

Que faire quand l'hôtel de vos vacances annule votre réservation au dernier moment ? C'est ce qu'a vécu une habitante de l'Allier qui a été prévenue seulement trois jours avant son départ. Si l'établissement lui a intégralement remboursé les 700 euros qu'elle avait payés, la vacancière a dû retrouver en urgence un hébergement, qui lui a coûté 300 euros de plus, rapporte TF1 Info .

Le double de la somme remboursé

En règle générale, un hôtel ne peut pas annuler de lui-même une réservation faite par un client. Le paiement le lie par un contrat et l'annulation n'est possible que dans certains cas exceptionnels. En face, si le client annule une réservation non remboursable, il ne récupérera pas son argent.

Dans le cas où l'hôtel annule la réservation, peu de personnes savent à quelle compensation elles ont droit. Pourtant, ce cas est très clairement prévu dans la loi : si l'annulation est du fait de l'hôtel, celui-ci doit rembourser au client le double de la somme versée, comme l'indique la DGCCRF sur son site officiel . La cliente aurait donc dû toucher 1 400 euros.

Tenter une négociation à l'amiable

Dans ce cas, l'établissement a invoqué un cas de force majeure, à savoir une panne de courant généralisée dans tout le bâtiment qui a eu un impact fort sur son activité. Or, cette justification n'est pas suffisante pour exonérer l'hôtel de son obligation de remboursement.

En effet, l'établissement devrait encore prouver que la panne était hors de son contrôle et ne provenait pas d'une défaillance ou d'un défaut d'entretien de sa part. Dans cette situation, la cliente peut donc tenter une négociation en envoyant une réclamation par recommandé, puis saisir le médiateur de la consommation et la DGCCRF pour obtenir gain de cause. N'ayant aucun intérêt à faire face à une procédure judiciaire, l'hôtel acceptera certainement la négociation.