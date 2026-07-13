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Coupe du monde 2026 : voici le prix à payer pour s'offrir un bout de pelouse de la finale du Mondial
information fournie par Boursorama avec Newsgene 13/07/2026 à 11:34
Temps de lecture: 1 min

La Fifa commercialise des morceaux de pelouse de la finale du Mondial 2026. (illustration) (Alexas_Fotos / Pixabay)

La Fifa commercialise des morceaux de pelouse de la finale du Mondial 2026. (illustration) (Alexas_Fotos / Pixabay)

La Fifa met en vente des morceaux de pelouse de la prochaine finale de la Coupe du monde. Il faudra débourser 390 euros pour s'offrir cet « objet de collection unique célébrant l’un des plus grands événements sportifs au monde ».

390 euros pour un morceau de pelouse de la finale de la Coupe du monde 2026. Voici la proposition de la Fifa, qui ne manque pas d'imagination quand il s'agit de rentabiliser son rendez-vous planétaire. Le Parisien explique en effet que l'organisation internationale a mis en vente sur sa boutique en ligne une petite boîte contenant un morceau de la pelouse de la finale, accompagnée d’une clé USB.

« Un objet de collection unique »

« Chaque pièce contient un fragment original de la surface de jeu emblématique de la finale, ce qui en fait un objet de collection unique célébrant l’un des plus grands événements sportifs au monde. La clé USB en acrylique est dotée d’un film d’authenticité et constitue un objet de collection élégant et contemporain » , explique la Fifa dans le descriptif du produit.

La finale aura lieu le dimanche 19 juillet à 21 h au MetLife Stadium, à New York. Si les Bleus éliminent l'Espagne en demi-finale, ils affronteront soit l'Angleterre soit l'Argentine, pour ce qui serait alors un remake de la finale de 2022. Il sera alors temps de commander ce brin d'herbe de 6,5 cm sur 6,5 cm.

© Boursorama avec Newsgene
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