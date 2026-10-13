Voitures : IA, pilote automatique, régulateur... Quelles innovations plaisent vraiment aux automobilistes ?

Citée par 73 % des sondés, l'option la plus appréciée est la connexion du téléphone au tableau de bord grâce à Android Auto ou Apple CarPlay. Illustration. (Noelsch / Pixabay)

Association avec le smartphone, intelligence artificielle embarquée, trajets automatisés... En quelques années, les constructeurs ont multiplié les nouvelles technologies à bord des voitures. Une tendance qui est amenée à se poursuivre, comme l'attestent les innovations présentées récemment au Mondial de l'automobile. Les véhicules personnels sont capables de prendre en charge toujours plus de tâches sans intervention du conducteur et pourraient même, à terme, devenir entièrement autonomes. Pourtant, ces équipements sophistiqués ne rencontrent pas toujours un succès auprès du public, d'après une enquête Ipsos-BVA, relayée par Le Parisien ce lundi 12 octobre 2026.

Connexion au smartphone et régulateur de vitesse en tête

Il ressort de cette étude que les automobilistes sont davantage attirés par les outils qui leur apportent une aide que par une indépendance totale du véhicule. Citée par 73 % des sondés, l'option la plus appréciée est la connexion du téléphone au tableau de bord grâce à Android Auto ou Apple CarPlay. Elle rencontre quasiment le même succès que le régulateur de vitesse adaptatif (72 %), destiné à ajuster automatiquement l'allure du véhicule pour conserver une distance de sécurité avec celui qui précède. Le podium est complété par le stationnement mémorisé (55 %), grâce auquel la voiture peut enregistrer une manœuvre délicate afin de la reproduire ensuite toute seule.

48 % des personnes interrogées disent également apprécier le freinage régénératif, qui permet de ralentir tout en récupérant de l'énergie pour la batterie. L'assistant de marche arrière, capable de refaire automatiquement les derniers mètres parcourus à faible allure, séduit quant à lui 45 % des automobilistes. « Leur caractéristique commune est de prolonger les capacités du conducteur sans lui retirer le contrôle. L’automobiliste conserve la main sur le véhicule tout en bénéficiant d’une expérience plus confortable et plus fluide » , résument les auteurs de l'enquête.

La voiture autonome à la dernière place

A contrario , les technologies qui prennent davantage la main sont moins plébiscitées. La commande vocale par intelligence artificielle n'obtient ainsi que 38 % d'opinions favorables. C'est tout de même 2 % de plus que le stationnement piloté à distance depuis un smartphone. À la dernière place, on retrouve la voiture totalement autonome, avec 34 % d'adhésion. Les plus réfractaires sont les plus de 55 ans (25 %), les personnes inactives (28 %) et les femmes (29 %). Cette position s'explique notamment par l'attachement des automobilistes à la liberté et au plaisir de conduire.