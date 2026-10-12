Avion : Bordeaux, Brest, Lille… Volotea supprime de nombreux vols cet hiver

L'entreprise prévoit une baisse globale de l'ordre de 10 à 11 % entre novembre 2026 et février 2027. Illustration. (Miguel Cuenca / Pexels)

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs. Impactée par l'envolée des prix du kérosène et très endettée, Volotea a réduit le nombre de ses appareils. En conséquence, la compagnie aérienne espagnole a supprimé de nombreux vols programmés depuis l'Hexagone, notamment dans certains aéroports, rapporte Le Point . Elle prévoit ainsi une baisse globale de l'ordre de 10 à 11 % entre novembre 2026 et février 2027.

Près d'un tiers de vols en moins à Bordeaux et Brest

La flotte de monocouloirs Airbus de l'entreprise espagnole, dont la dette pourrait avoisiner les 356 millions d'euros, devrait passer de 44 à une trentaine d'avions. Une telle réduction vise notamment à faire des économies sur les sommes versées aux loueurs et sur les salaires du personnel. Certains trajets et fréquences de vol seront ainsi supprimés aux aéroports de Nantes, Lille, Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Rodez, Strasbourg ou encore Toulouse, liste Le Point .

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac fait partie des plus impactés, avec une baisse de 35 % au quatrième trimestre par rapport à la même période en 2025, précise 20 Minutes . À Brest-Bretagne, la compagnie prévoit également une « hibernation » de sa base pendant l'hiver, correspondant à une réduction de 30 % des vols. 700 trajets devraient aussi être annulés au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Lille-Lesquin entre le 1er octobre et le printemps 2027, selon La Voix du Nord . Environ 100 000 passagers seraient concernés.

Des vols conservés pendant les vacances

Dans les autres aéroports, ces suppressions devraient être moins importantes, mais plusieurs dessertes devraient tout de même être retirées de l'offre, notamment à Lyon, Marseille, Toulouse et Strasbourg. Les réductions envisagées par Volotea ciblent principalement les trajets les moins plébiscités en hiver et les vols les moins remplis. D'après Air Journal , certaines liaisons devraient toutefois être maintenues durant les vacances de la Toussaint et de Noël.