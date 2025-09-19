Voiture d’occasion : les moins chères sont aussi celles qui ont le plus de chance d'être trafiquées

Attention aux voitures dont le prix est alléchant, elles peuvent cacher un compteur trafiqué. (illustration) (Pixabay / picjumbo_com)

En France, les ventes de véhicules d'occasion sont environ trois supérieures aux ventes de voitures neuves. Le prix est bien sûr la raison principale pour expliquer ce gouffre. Mais les risques liés au marché de l'occasion ne sont pas anodins, selon une étude menée par CarVertical, société spécialisée dans les rapports d'historique automobile, et relayée par Capital . En effet, plus le prix du véhicule est bas et plus le risque de tomber sur un compteur kilométrique trafiqué est important.

Toujours vérifier l'historique du véhicule avant d'acheter

Cette arnaque consiste à reprogrammer le compteur pour afficher un kilométrage bien inférieur à la réalité et ainsi vendre la voiture à un meilleur prix. D'après les conclusions de cette étude, 3,2 % des voitures vendues moins de 5 000 euros ont un compteur trafiqué. Ce taux chute à 2,7 % pour les véhicules vendus entre 5 000 et 10 000 euros, puis à 1,9 % pour ceux entre 10 000 et 15 000 euros.

Le risque a donc tendance à diminuer lorsque le prix augmente. Mais la perte financière pour l'acheteur est bien plus importante s'il s'agit d'un véhicule haut de gamme. Pour éviter de vous faire arnaquer, il est fortement recommandé de vérifier l’historique du véhicule sur Histovec . Ce service officiel est gratuit. Des sociétés comme CarVertical, Autoviza ou Autorigin proposent également de vous remettre un rapport complet sur le véhicule pour un coût d'environ 20 ou 30 euros, indique Capital .