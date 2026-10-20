Voiture : ces données personnelles à effacer absolument avant de vendre votre véhicule

Les modèles de véhicules les plus récents sont capables de recueillir des données diverses, comme les coordonnées GPS, les contacts de son téléphone ou encore son profil de conducteur. Illustration. (Noelsch / Pixabay)

Face à la recrudescence des cyberattaques, protéger ses données personnelles est devenu indispensable pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains de personnes malveillantes. Si l'on pense généralement à sécuriser ses ordinateurs, smartphones ou ses comptes en ligne, un autre support est souvent négligé. En effet, nos véhicules peuvent eux aussi conserver de nombreuses informations, susceptibles d'être exploitées par des pirates informatiques ou des escrocs, explique TF1 Info .

Profil, contacts, coordonnées GPS...

Les modèles de véhicules les plus récents sont ainsi capables de recueillir des données diverses, comme les coordonnées GPS grâce aux trajets effectués ou enregistrés, les contacts de son répertoire téléphonique ou encore son profil de conducteur. Autant d’éléments qui peuvent révéler des informations sensibles sur le propriétaire de la voiture, telles que les personnes qu'il contacte régulièrement, son adresse personnelle, son travail ainsi que les lieux où il a l'habitude de se rendre. Après une vente, ces données peuvent être accessibles au nouveau propriétaire du véhicule si on oublie de les supprimer. Raison pour laquelle il est important de les effacer entièrement.

Mais comment s'y prendre ? Cette démarche s'effectue sur l'écran central de la voiture. Une fonction permettant de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine est souvent présente dans le système de navigation. Lorsque cette option n'est pas disponible, il faut tout supprimer à la main, du profil conducteur, aux contacts téléphoniques en passant par les informations de navigation. Pensez également à vous déconnecter de votre compte associé à l'application constructeur si tel est le cas.

Des informations sur plusieurs plateformes

Dernière étape : vérifiez les différents services qui pourraient encore y être rattachés, notamment les abonnements, les applications tierces, les clés numériques ou les dispositifs de recharge. Les voitures modernes étant de plus en plus connectées, elles peuvent conserver de nombreuses informations personnelles sur différentes plateformes. Pour terminer, redémarrez complètement le système embarqué et procédez à une dernière vérification afin de vous assurer qu'aucune donnée ni connexion n'a été oubliée.