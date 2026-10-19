Alimentation : Intermarché annonce réduire les prix d'environ 5.000 produits du quotidien

L'enseigne annonce des réductions pouvant atteindre 15 %. Illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Repartie à la hausse, l'inflation alimentaire atteignait 1,4 % sur un an en septembre et pourrait encore grimper dans les mois à venir. Face à la réduction du pouvoir d'achat des Français, notamment en raison de la hausse des prix du carburant, Intermarché a annoncé, ce vendredi 16 octobre 2026, baisser les prix d'environ 5.000 produits du quotidien, rapporte RMC Conso .

Jusqu'à 15 % de réductions

Nommée « Notre Programme Pouvoir d'Achat », cette opération ressemble à celle déjà mise en place en 2023 pour soutenir le budget des consommateurs. À l'époque, l'enseigne du Groupement Les Mousquetaires avait bloqué les tarifs de près de 500 articles issus de ses marques. Le nouveau dispositif, lui, prévoit une réduction des prix pour des produits de ses marques, mais également pour plusieurs références de marques nationales.

Sur son site Internet , Intermarché précise cependant que le nombre d'articles concernés dépendra des points de vente. Jusqu'à 3.000 références pourront bénéficier de ces baisses de prix dans les magasins Express et Contact, contre 5.000 dans les supermarchés et hypermarchés. Concernant les remises, l'enseigne annonce des réductions pouvant atteindre 15 %.

Huile d'olive, jus d'orange, pâtes...

Selon le média LSA , qui liste plusieurs exemples fournis par l'entreprise, le prix de l'huile d'olive Bouton d'Or de 50 cl reculera ainsi de 13 %, celui des pâtes Torti Panzani de 55 g de 9 % et celui du jus d'orange Tropicana d'un litre de 5 %. Des diminutions qui restent donc relativement modestes et qui ne correspondent pas à des ventes à prix coûtant.

Comme le rappelle RMC Conso , une nouvelle proposition de loi visant à rendre les produits alimentaires sains plus accessibles sera examinée au Sénat le 22 octobre, après l'échec du projet de loi « panier anti-inflation » de 2023. Le texte prévoit d'imposer aux grandes surfaces la vente à prix coûtant d'au moins 80 produits, notamment des fruits, des légumes et des produits laitiers.