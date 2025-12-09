Voici les marques enfant où la seconde main fait vraiment la différence

De plus en plus de marques de prêt-à-porter pour enfants proposent leur offre de seconde main. ( crédit photo : Getty Images )

Okaïdi est le pionnier de la vente d’occasion

La marque Obaïbi/Okaïdi (partenaire The Corner *) n’a pas attendu l’essor de Vinted pour se lancer dans la seconde main en organisant des «IDTROC». Pour participer, il suffit de télécharger l’application Okaïdi Second Life, enregistrer et étiqueter vos vêtements, puis les déposer en magasin. Une fois l’opération terminée, vous recevez le montant de vos ventes en carte-cadeau. Vous pouvez récupérer les invendus, ou en faire don à une association. Au rayon bébé, les prix s’échelonnent de 2 euros pour un t-shirt, polo, body ou legging à 10 euros pour une gigoteuse. Pour les vêtements Okaïdi, comptez 5 euros pour un pull, une chemise, une jupe ou un short, 6 euros pour un pantalon ou un pyjama, 7 euros pour une robe ou une salopette.

Dans le cadre de son service Consigne, Okaïdi rachète instantanément les vêtements éligibles tout au long de l’année. Pour cela, ils doivent être récents et en très bon état. Les articles sont ensuite revendus en magasin.

Chez Kiabi, la mode est à (tout) petit prix

En 2024, Kiabi a racheté Beebs. Lancée en 2020 par deux jeunes papas, l’application dédiée à la seconde main compte plus de 2 millions d’utilisateurs et propose 5 millions d’articles à la vente. Grâce à Beebs by Kiabi, vous pouvez acheter et revendre les affaires de toute la famille facilement, en ligne mais aussi en magasin .

Vous estimez le prix de rachat de vos articles parmi une sélection de marques.

Vous déposez vos vêtements dans une boutique Kiabi.

S’ils sont conformes, vous recevez votre bon d’achat par e-mail sous 24 heures.

Lors de votre visite en magasin, vous pouvez associer des articles neufs et de seconde main en un seul achat. Grâce aux corners Beebs by Kiabi, vous avez accès à plus de styles et plus de choix, toujours à petit prix.

Jacadi fait rimer Seconde Vie avec économies

Jacadi (partenaire The Corner *) rachète vos vêtements et accessoires bébé et enfant d’occasion. Vous disposez de deux options:

envoyer vos articles par courrier. L’expédition est aux frais de la marque. Le minimum est fixé à 10 articles;

déposer vos articles en magasin.

Après contrôle qualité, vous recevez automatiquement votre e-carte cadeau valable un an.

Côté achat, une petite dizaine de boutiques à travers la France disposent d’un corner permanent dédié à la seconde main. En parallèle, toute l’offre est disponible sur le site Jacadi Seconde Vie . Vous y trouverez plus de 8.000 articles soigneusement contrôlés pour acheter en toute sérénité. Comptez 12 à 14 euros pour un pyjama bébé, et 18 euros en moyenne pour une salopette en liberty. Au rayon fille, les jupes et les gilets sont vendus aux alentours de 15 euros , contre une vingtaine d’euros pour les robes.

Avec (re)Vertbaudet, adoptez le shopping en mode seconde main

Les membres du Club Vertbaudet (partenaire The Corner *) peuvent revendre facilement les vêtements de leurs enfants:

créez votre vente en ligne ;

déposez votre colis dans le point Mondial Relay le plus proche;

vous recevez une e-carte cadeau créditée du montant total de vos ventes, valable en ligne et en magasin.

Rendez-vous sur re.verbaudet.fr pour découvrir des milliers de vêtements d’occasion. Chaque article est contrôlé pour vous garantir un état impeccable.

Chez Petit Bateau aussi, on peut acheter moins cher que le neuf

Vous pouvez déposer vos articles récents et en excellent état dans l’une des quarante boutiques de collecte de la marque. S’ils respectent la charte qualité, vous recevez un bon d’achat digital valable 6 mois en boutique ou sur Internet, pour des vêtements neufs comme de seconde main. Rendez-vous sur le site Petit Bateau (partenaire The Corner *) pour découvrir des centaines d’articles d’occasion à prix cassés. Le prix des robes est compris entre 18 et 25 euros , les pyjamas sont à 15 euros et les shorts à partir de 8 euros .

Combien coûte réellement un enfant? Le ministère des Solidarités et de la Santé a évalué le budget moyen nécessaire pour élever un enfant à 750 euros par mois, soit 9.000 euros par an. Ce coût varie selon l’âge de l’enfant, sa situation géographique et ses études, entre autres. Concernant l’habillement, il faudrait compter environ 1.200 euros par an. De son côté, l’Insee estime qu’un enfant âgé de 7 à 11 ans coûte 5.340 euros par an. Entre 12 et 17 ans, il faut prévoir 6.500 euros par an.

