Virales sur TikTok, ces astuces « ménage » peuvent endommager les surfaces ou les appareils

Parmi les pratiques les plus populaires : celle consistant à dissoudre une pastille pour lave-vaisselle dans de l’eau chaude avant de frotter un canapé avec un chiffon. Illustration. (Squirrel_Photos / Pixabay)

Le ménage n’a jamais été aussi tendance. Sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, les vidéos de nettoyage se multiplient. Le hashtag #CleanTok dépasse même les 700 millions de publications. Les internautes y partagent leurs techniques pour tout faire briller à moindre coût. Mais certaines méthodes s’avèrent dangereuses pour les surfaces ou les appareils, comme le rappelle la marque d’électroménagers Shark dans communiqué. Ce lundi 6 octobre 2025, RMC Conso a repéré trois astuces ménage particulièrement virales, mais aux effets néfastes.

Des risques pour les surfaces ou les appareils

Parmi les pratiques les plus populaires : celle consistant à dissoudre une pastille pour lave-vaisselle dans de l’eau chaude avant de frotter un canapé avec un chiffon. Les experts expliquent que ces pastilles contiennent des agents alcalins puissants susceptibles d’altérer les tissus. « Vous risquez d’abîmer votre canapé au point de ne plus pouvoir rendre son tissu à son état d’origine » , assure l’entreprise Shark, qui recommande de se fier aux conseils du fabricant pour l’entretien des canapés.

Autre astuce problématique : le mélange de bicarbonate de soude et de liquide vaisselle pour récurer un évier. Cette méthode permet effectivement d’éliminer la graisse et les traces de savon sans produits agressifs. Toutefois, le mélange n’a aucun effet désinfectant. Il peut même endommager certaines surfaces comme le marbre ou l’aluminium. Là encore, le bon réflexe reste de consulter les recommandations du fabricant.

Les conseils des experts

Enfin, certains fixent des feuilles pour sèche-linge sur l’embout d’un aspirateur pour dépoussiérer les plinthes. Or, ces feuilles contiennent des « agents adoucissants et de parfums chimiques qui peuvent laisser des résidus collants » , ajoute la marque. Pire, des fibres peuvent être aspirées dans le moteur et l’endommager. Mieux vaut donc privilégier des accessoires adaptés.

Avant de se fier aux astuces TikTok, Shark recommande d’identifier l’auteur de la vidéo afin de voir s’il s’agit d’un professionnel ou non. L’entreprise conseille également d’éviter les mélanges hasardeux de produits d’entretien qui peuvent être toxiques.