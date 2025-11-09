Vinted, Leboncoin... Attention, les contrefaçons se multiplient sur les sites de seconde main

De nombreux Français chassent les bonnes affaires sur les sites de seconde main. (Illustration) (Pexels / Pixabay)

Attention aux contrefaçons si vous achetez des produits de luxe sur les sites de seconde main comme Vinted ou Leboncoin. De nombreux escrocs utilisent ces plateformes pour vendre des copies qui ressemblent à s'y méprendre aux articles originaux.

Chaque année en Europe, les contrefaçons représentent une perte moyenne de 16 milliards d'euros et de 200.000 emplois, rapporte TF1 Info . Face à ce fléau, les sites de seconde main tentent de s'adapter pour éviter aux acheteurs de se faire arnaquer.

Des imitations crédibles

Les plateformes comme Vinted et Leboncoin sont devenus un terrain fertile pour les contrefacteurs. Ces derniers profitent en effet de la demande croissante pour écouler des imitations de produits de luxe, comme en témoigne une créatrice de contenus interrogée par nos confrères. Après avoir acheté un sac à main 150 euros (au lieu de 1.500 euros ), cette dernière s'est vite rendu compte que cet article en plastique était un faux.

Pour duper les internautes en donnant une illusion d'authenticité, les escrocs publient des photos de qualité et rédigent des descriptions détaillées. « Aujourd'hui, on a affaire à des professionnels », a résumé la jeune femme. Face à cette fraude, certains sites comme Vinted mettent en place des mesures pour rassurer les acheteurs. Le numéro un de la seconde main a notamment créé un atelier de vérification des produits de luxe à Hambourg (Allemagne), où des experts sont chargés de scruter des articles envoyés par les acquéreurs pour détecter les potentielles contrefaçons.

Un profit important

Vinted fait toutefois le choix de ne pas dénoncer les faussaires. Lorsqu'un produit acheté et réceptionné par un utilisateur de Vinted est identifié comme contrefait, il est simplement renvoyé au vendeur. « S'il récidive, son compte sera fermé définitivement » , a détaillé Cécile Wickmann, directrice luxe de la plateforme.

Pourtant, les profits potentiels attirent de plus en plus les escrocs. Interrogé par nos confrères, un étudiant habitué à revendre des baskets d'occasion a expliqué que certains modèles pouvaient être revendus jusqu'à trois fois leur prix. « Dès le moment où vous avez la paire, vous savez que vous pouvez faire 300, 400 euros de bénéfice pur » , a-t-il expliqué. Ouest-France rappelle qu'en 2023, plus de deux millions d'articles contrefaits ont été supprimés de Vinted grâce notamment au service de vérification des produits, mis en place par la plateforme pour lutter contre ce phénomène.

A lire aussi:

Bal costumé, carnaval, soirée déguisée: suivez le guide pour louer votre tenue

Smartphones reconditionnés: comment bien choisir votre modèle?

Chanel, Dior, Prada ou Maje: louer votre tenue de luxe pour une occasion spéciale