Vente de SFR : quelles conséquences pour les abonnés en cas de cession ?

La vente de SFR aura des conséquences sur les clients. (Jan Vasek / Pixabay)

Pour éponger sa dette de 24 milliards d'euros, Altice France, maison mère de SFR, prévoirait de vendre l'opérateur. Un événement qui pourrait engendrer des conséquences sur ses utilisateurs, rapporte BFM Tech&Co .

Des conditions de vente à surveiller

Si la vente de SFR se confirme, les prix des abonnements des opérateurs nationaux restants (Orange, Bouygues Telecom et Free) pourraient augmenter, ces derniers n'ayant plus à s'aligner sur les tarifs de leur ancien concurrent. « Quand elle est sainement exercée, la concurrence permet d'améliorer les offres et les prix. Passer de quatre à trois opérateurs n'est donc pas forcément une mauvaise nouvelle, ce qui compte, c'est qu'il y a une concurrence saine » , a cependant estimé auprès de BFM Marie Amandine Stévenin, présidente d' UFC Que Choisir . « Les conséquences sur les consommateurs vont dépendre entièrement des conditions de vente, de ce qui est vendu, de ce qui est repris » , a-t-elle également déclaré à La Dépêche du Midi .

BFM évoque aussi le transfert des abonnements : Orange, Bouygues Telecom et Free pourraient se partager les clients de SFR. Les principaux intéressés pourraient, de fait, jouir de tarifs moins avantageux.

Une résiliation possible en cas d'augmentation des tarifs

Si ce scénario se présente, rien n'oblige le consommateur à l'accepter. Selon Amandine Stévenin, « si l'opérateur qui rachètera des clients augmente ses tarifs, cela ouvre immédiatement droit et ce, quel que soit le type de contrat, à une résiliation possible » . « Si la revente entraîne une modification du contrat ou de service, ils doivent être avertis, et pour toutes les modifications de l'essence du contrat, ça ouvre le droit à une résiliation unilatérale, et ce, même en cas d'engagement » , précise l'association de consommateurs. « Mais attention : s'ils acceptent la nouvelle offre, ce droit disparaît » , prévient-elle.

Quant à la continuité du service, pas d'inquiétude, assure l' UFC-Que Choisir , le réseau sur lequel SFR est implanté étant occupé par d'autres opérateurs. Si la vente est avérée, le nouvel opérateur a pour obligation de reprendre les abonnements existants et d'assurer la continuité de service.