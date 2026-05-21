Vacances d'été : Ryanair décide de ne pas augmenter ses tarifs, malgré la situation au Moyen-Orient

Les prix pourraient même être légèrement revus à la baisse cet été. Illustration. (Promil69 / Pixabay)

Bonne nouvelle pour les voyageurs. Malgré les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur le cours du pétrole, Ryanair a décidé de ne pas augmenter ses prix pour cet été. D'après un communiqué relayé par Air Journal ce mardi 19 mai 2026, la compagnie mène une politique de stabilisation tarifaire.

De légères baisses possibles

Ryanair a donc visiblement fait volte-face, puisqu'elle prévoyait encore récemment d'augmenter ses prix pour la période juillet-septembre. Mais ces derniers « tendent désormais à se stabiliser » , a-t-elle indiqué. « Dans un contexte d’incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient et à l’évolution du pouvoir d’achat, les tarifs commencent à se tasser » , a ajouté entreprise. Les prix pourraient même être légèrement revus à la baisse cet été.

Cette stratégie s'explique notamment par « l’incertitude économique causée par la hausse des prix du pétrole, la crainte d’une pénurie de carburant et le risque que l’inflation ait un impact négatif sur les dépenses de consommation » . La compagnie low-cost préfère donc jouer la carte de la prudence, mais alerte toutefois sur les risques encourus dans un tel contexte d'instabilité.

208 millions de voyageurs en un an

Elle s'inquiète notamment de la volatilité des marchés pétroliers, même si elle n'envisage pas pour l'heure de pénurie de kérosène en Europe cet été. La compagnie estime néanmoins que la situation pourrait entraîner « une légère pression » sur ses bénéfices d'ici à fin mars 2027 si elle venait à perdurer. À cela, s'ajoutent des craintes d'une baisse des dépenses de loisirs concomitamment à celle du pouvoir d'achat des ménages sur le continent.

Malgré un contexte compliqué pour le transport aérien, notamment à cause des retards de livraisons chez Boeing, Ryanair a fortement amélioré ses résultats financiers sur son dernier exercice. La compagnie low-cost a dépassé les 208 millions de voyageurs transportés en un an, un niveau inédit en Europe, tout en profitant d’une hausse des prix des billets. Le groupe a ainsi vu ses revenus et ses bénéfices progresser significativement.