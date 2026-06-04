Un vol Paris - New York à 499 euros : Air France, KLM et Transavia baissent leurs tarifs avant l'été

Air France propose jusqu'au 17 juin des promotions sur certains vols long-courriers. (illustration) (B1-foto / Pixabay)

Air France, KLM et Transavia ont confirmé ce mercredi 3 juin qu’ils assureront l’ensemble de leurs vols en juillet et août, soit près de 2 200 vols quotidiens vers plus de 320 destinations. Un soulagement alors que le conflit au Moyen-Orient faisait craindre des tensions sur l’approvisionnement en kérosène et donc d'éventuelles annulations. Les trois compagnies en profitent pour lancer une vaste campagne promotionnelle, rapporte Le Parisien .

Chez Air France, jusqu'au 17 juin, les promotions concernent surtout les vols long-courriers avec par exemple des allers-retours Paris - New York à 499 euros, Paris - Pointe-à-Pitre à 649 euros ou encore Paris - Bangkok à 849 euros. Tous ces billets seront modifiables sans frais jusqu’au jour du départ, quelle que soit la cabine. Les voyageurs en classe économique bénéficieront également du doublement des Miles Flying Blue.

La Méditerranée en promo

Chez Transavia, les réductions sont proposées du 3 au 9 juin sur plusieurs destinations : l'aller simple Paris - Héraklion à 40 euros, Paris - Marrakech à 69 euros, Marseille - Athènes à 45 euros ou encore Nantes - Djerba à 62 euros. L’option Flex, qui permet de modifier son vol jusqu’à deux heures avant le départ, est offerte durant cette période, soit une économie de 10 euros.

Le groupe a également assuré qu’aucun supplément lié à la hausse du carburant ne serait appliqué aux réservations déjà confirmées. Enfin, sur les vols intérieurs, les voyageurs profiteront de la baisse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (la fameuse taxe Chirac), qui passe de 7,40 euros à 2,63 euros sur 26 liaisons domestiques.