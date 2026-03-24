Un outil en ligne pour trouver et comparer les centres de contrôle technique près de chez vous

Les recherches peuvent être filtrées en fonction de son type de véhicule, du carburant ainsi que du département. Illustration. (Jens P. Raak / Pixabay)

L’administration a décidé de faciliter la tâche des automobilistes pour le contrôle technique de leur véhicule. Comme le rapporte Capital ce lundi 23 mars 2026, un nouvel outil en ligne permet désormais de localiser et de comparer en quelques clics les centres agréés près de chez soi. Cette plateforme mise en place par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) donne accès à une carte interactive recensant plus de 5.800 centres à travers la France entière.

Prix et coordonnées

Les recherches peuvent être filtrées en fonction de son type de véhicule, du carburant ainsi que du département. En sélectionnant un centre, ses coordonnées apparaissent, mais aussi son catalogue de prix. Un bon moyen de « comparer les tarifs » , résume le Service public. À noter qu’il est également possible de retrouver un centre directement grâce à son numéro SIRET.

Les particuliers ne sont pas les seuls concernés, puisque l’outil est aussi destiné aux professionnels. Ils peuvent ainsi ajouter un centre, le retirer, modifier leurs informations et actualiser les services proposés ainsi que leur grille tarifaire si besoin.

Un contrôle obligatoire

Comme le rappelle le site de la Sécurité routière, le contrôle technique doit obligatoirement avoir lieu « au plus tard quatre ans après la mise en circulation de la voiture, puis tous les deux ans » . Le centre vérifiera alors divers composants du véhicule, destinés à garantir « l’identification du véhicule (papiers du véhicule…), le freinage (plaquettes, disques…), la direction (volant, rotules de direction…), la visibilité (pare-brise, rétroviseurs…), l’éclairage, signalisation (feux de croisement, clignotants…), la liaison au sol (amortisseurs, pneus, roues…), la structure, carrosserie, les équipements (ceintures de sécurité, sièges, klaxon…), les organes mécaniques, et la pollution et le niveau sonore. »