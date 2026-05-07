Elle achète une robe mais son mariage est annulé : peut-elle récupérer l'acompte versé à la boutique ?

La plupart du temps, l'acompte ou les arrhes ne peuvent être récupérés en cas d'annulation par le client. (illustration) (Pixabay / scottwebb)

Peut-on annuler un achat après avoir versé un acompte ? C'est la question qu'une mère de famille habitant dans le Pas-de-Calais a posée à TF1 . Sa fille, qui devait se marier, avait en effet laissé un chèque de 1 105 euros dans une boutique pour une robe affichée au prix de 2 105 euros. Mais le mariage a finalement été annulé. La jeune femme a donc envoyé un mail 12 jours après son passage pour annuler son achat et récupérer son chèque. Mais le magasin a refusé et lui a même réclamé le règlement de la totalité de la note.

Acompte ou arrhes : quelles différences ?

Dans un tel cas, le journaliste Valentin Dépret rappelle que le délai de rétractation de 14 jours ne s'applique pas. Cette règle visant à protéger les consommateurs n'est valable que pour un achat à distance. La cliente doit ensuite vérifier s'il s'agissait d'un acompte ou d'arrhes car les implications ne sont pas les mêmes. Dans le cas d'un acompte, les deux parties sont obligées de respecter leurs engagements. Autrement dit, le client doit verser la totalité de la somme prévue, il ne peut pas se rétracter.

En revanche, s'il s'agit d'arrhes, chacune des parties peut revenir sur son engagement. L'acheteur peut donc annuler sa commande mais il perdra la somme versée d'avance. « Les arrhes ne vous obligent pas à acheter. Par contre, elles sont perdues si vous annulez votre achat » , résume l'administration française sur son site officiel . « En l’absence de précision, les sommes versées sont présumées être des arrhes » , est-il indiqué.

Bonne nouvelle pour cette jeune femme, il s'agissait d'arrhes. La boutique ne peut donc pas lui réclamer le paiement des 1 000 € restants mais elle peut encaisser son chèque. Le mieux est alors de négocier avec le magasin pour essayer de récupérer au moins une partie de cette somme. Contactée par TF1, la gérante de la boutique de robes de mariées a indiqué qu'elle envisageait d'accorder un geste commercial à cette cliente.