Toussaint 2.0: ces nouvelles façons de se souvenir qui coûtent (beaucoup) moins cher

Il existe des moyens innovants et économiques d’honorer la mémoire de vos proches disparus. ( crédit photo : Getty Images )

Les QR codes aident à conserver la mémoire des personnes disparues

Des solutions digitales permettent aujourd’hui de se repérer facilement dans les cimetières ou de rendre hommage aux personnes décédées. En scannant grâce à leur smartphone un QR code apposé sur la tombe ou l’urne funéraire, les proches peuvent accéder à un mémorial numérique. Ils découvrent des textes, photos et vidéos retraçant la vie du défunt. Cette solution interactive permet de maintenir vivante la mémoire des disparus. Les personnes venant se recueillir peuvent feuilleter l’album du souvenir et éventuellement laisser un message. Le contenu accessible grâce au QR code peut être public ou réservé aux proches, selon le souhait de la famille. Pour créer un mémorial numérique accessible via un QR Code, rendez-vous sur Histoires de vie ou Auctus Vitae (à partir de 77 euros ).

Cette entreprise fleurit les tombes de vos proches

Il n’est pas toujours facile d’aller se recueillir sur la tombe d’un proche. Les familles et amis peuvent être éloignés géographiquement, ou incapables de se déplacer. L’entreprise En Sa Mémoire se rend au cimetière à votre demande pour entretenir et fleurir la sépulture de vos défunts. Elle propose plusieurs formules à partir de 33 euros par mois pour 4 interventions par an. Il est également possible de faire appel à ses services pour une intervention ponctuelle. Comptez 155 euros pour un nettoyage avec fleurissement naturel. Les tarifs comprennent les plantes et le déplacement. En Sa Mémoire travaille en partenariat avec plusieurs entreprises du secteur funéraire comme les Pompes Funèbres Générales. Ces prestations sont disponibles partout en France.

Ces sites vous permettent de rendre hommage au défunt

Plusieurs sites spécialisés et sites d’entrepreneurs de pompes funèbres proposent des lieux de mémoire virtuels. Le site Dans Nos Cœurs a initialement été créé pour mutualiser les avis de décès, d’obsèques et de remerciements publiés dans l’un des 25 journaux partenaires. En parallèle, il permet de rendre hommage directement à un proche sur l’ espace souvenirs . Il est possible d’écrire un message de condoléances, partager une anecdote ou une photo. Vous pouvez également déposer une bougie, des fleurs ou un nounours dans cet espace virtuel. Ce service est gratuit pendant 7 jours, puis payant au-delà (de 3 euros pour 3 mois à 35 euros pour une durée illimitée).

Planter un arbre en souvenir d’un défunt est un geste symbolique fort

Planter un arbre souvenir est une façon originale et porteuse de sens d’honorer la mémoire d’un proche disparu. Cet acte peut être accompli pour commémorer son décès ou à l’occasion de la Toussaint par exemple. Dans Nos Cœurs travaille en collaboration avec des ONG luttant contre la déforestation. Le site propose deux options:

Arbre Hommage: vous obtenez un certificat de plantation personnalisé, une newsletter annuelle, ainsi que le nom de la commune où se trouve l’arbre. Il peut être planté en Colombie ou au Pérou (à partir de 28 euros ) ou en France ( 38 euros ). Une dizaine de variétés sont proposées pour vous permettre de choisir l’essence symbolisant le mieux la personne dont vous souhaitez préserver le souvenir: le chêne est symbole de sagesse, le pommier est associé à la connaissance, le châtaignier à la générosité, etc.

) ou en France ( ). Une dizaine de variétés sont proposées pour vous permettre de choisir l’essence symbolisant le mieux la personne dont vous souhaitez préserver le souvenir: le chêne est symbole de sagesse, le pommier est associé à la connaissance, le châtaignier à la générosité, etc. Arbre bosquets du souvenir ( 79 euros ): l’arbre de votre choix est planté dans la commune de Neuf-Église, dans le Puy-de-Dôme. Vous obtenez les coordonnées GPS de la parcelle, accessible 24h/24 et 7j/7 pour aller vous recueillir. Vous recevez également le certificat de plantation par courrier, et un livret personnalisé pour la famille.

5 applications à télécharger pour une soirée d’Halloween réussie - Halloween Made Match in Terror: ce jeu nous plonge dans l’atmosphère du célèbre film d’horreur à travers une expérience immersive remplie d’énigmes obsédantes. (Android) - Ghost Detector Radar: partez à la chasse aux entités paranormales qui hantent votre maison, et entrez en communication avec elles. (iOS et Android) - Plants vs. Zombies: dans ce jeu amusant pour petits et grands, vous devez défendre votre maison face à une horde de morts-vivants grâce à des plantes zombicides. (iOS et Android) - YouCam Perfect: cette application vous permet de créer des photomontages terrifiants pour Halloween grâce aux nombreux effets, filtres, stickers et arrière-plans. (iOS et Android) - Spooky Halloween Sounds: ambiance garantie avec cette application proposant plus d’une trentaine de sons amusants et effrayants. (Android)

À lire aussi:

Vacances de la Toussaint: 4 idées de sorties avec vos enfants à Paris

3 idées de plats effrayants pour un Halloween réussi à moins de 30 euros

Maquillage, costumes, citrouilles… préparez un Halloween inoubliable à moins de 50 euros