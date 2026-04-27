Tous les smartphones vendus en Europe devront bientôt être équipés d'une batterie amovible

L'Europe veut contraindre les fabricants de smartphones à intégrer des batteries facilement remplaçables. (Maxpixel / CC0 Public Domain)

Une réglementation européenne va forcer les fabricants à équiper leurs smartphones de batteries amovibles à partir du 18 février 2027, rapporte Les Numériques . L’objectif de cette mesure est de rendre les téléphones plus durables pour lutter contre le gaspillage électronique et ses lourdes conséquences environnementales. Cette réglementation s’inscrit dans une série de mesures passées ou à venir.

Depuis décembre 2024 déjà, l’Union européenne a imposé le port USB-C à tous les constructeurs de smartphone. En juin 2025, des discussions ont ensuite été lancées entre l’Union européenne et les fabricants pour faciliter la réparation des appareils.

Que va vraiment changer ce règlement ?

A partir de février 2027, les batteries des nouveaux smartphones devront pouvoir être remplacées à l’aide d’outils simples. Ces batteries devront aussi respecter différents critères de durabilité. Leur capacité devra par exemple rester d’au moins 80 % après 800 cycles de recharge.

Les pièces de rechange, elles, devront être disponibles rapidement et rester accessibles jusqu'à sept ans après la commercialisation du smartphone. Enfin, une étiquette énergétique deviendra obligatoire. Elle devra mentionner l’autonomie et la durée de vie de la batterie ainsi que la résistance du téléphone et sa réparabilité. Avec cette mesure, l’Union européenne espère « économiser près de 14 térawattheures d'énergie primaire chaque année d’ici à 2030 » , selon un rapport de l'institution.