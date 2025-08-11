TikTok et la santé mentale des adolescents: les alertes de la recherche

TikTok est l'un des réseaux sociaux les plus populaires chez les adolescents. Selon les études des chercheurs, la plateforme reconfigure leurs repères attentionnels, affectifs et cognitifs, avec un impact important sur leur santé mentale et leur construction personnelle.

Les témoignages de familles endeuillés ont démontré les conséquences parfois tragiques d'une exposition non encadrée. En novembre 2024, par exemple, sept familles françaises ont assigné TikTok en justice, accusant l'application de promouvoir des contenus favorisant les troubles alimentaires, l'automutilation et le suicide, ciblant particulièrement les jeunes utilisateurs. Parmi ces cas, deux adolescentes de 15 ans se sont suicidées, et quatre ont tenté de le faire. Ces affaires illustrent les risques d'une exposition prolongée à des contenus nocifs, d'autant que les utilisateurs fragiles reçoivent jusqu'à 12 fois plus de contenus mortifières (suicide et automutilation) et 3 fois plus de contenus «nuisibles» (troubles alimentaires, anxiété, etc.).

En mars 2025, une commission d'enquête parlementaire (à laquelle nous avons remis un rapport scientifique dans le cadre d'une contribution citoyenne) s'est penchée sur les effets sur les effets psychologiques de la plateforme sur les mineurs. Elle a offert une reconnaissance institutionnelle des constats jusque là cantonnés aux cercles académiques.

Au-delà de sa portée symbolique, la commission d'enquête permet de faire émerger plusieurs nouveaux éléments dans le débat public. Elle a mis en lumière le rôle central de l'algorithme dans la fabrique des vulnérabilités psychiques des mineurs.

Elle porte également la discussion sur des propositions concrètes opérationnelles : renforcement du contrôle parental, paramétrage horaire des usages, meilleure éducation à la critique des environnements numériques, tout en faisant émerger certaines réflexions déjà connues du monde académique comme les normes identitaires, genrées et antisémites véhiculés par la plateforme.

Mais au-delà des constats admis (trouble de l'attention, fatigue mentale, perte d'estime de soi) une question persiste: que savons-nous réellement de ce que TikTok fait aux adolescents? Et que reste-t-il à comprendre?

Comment TikTok capte l'attention et façonne l'identité des jeunes

Comme le montrent de récentes études, l'anxiété croissante chez les jeunes est nourrie par l'exposition à des contenus violents, sexualisés ou humiliants mais aussi par une dynamique de comparaison sociale continue. Cette exposition engendre un narcissisme fragile fondé sur le paraître au détriment de l'être et alimente des formes d'addictions comportementales.

Il est désormais clairement mis en évidence qu'en enfermant les jeunes dans des boucles de contenus anxiogènes ou stéréotypés, la logique de personnalisation devient elle-même un facteur de risque. L'algorithme ne se contente pas de recommander: il structure les parcours attentionnels en fonction des interactions de chacun, enfermant les jeunes dans une spirale de répétition émotionnelle.

Mais certains travaux de recherche invitent à approfondir l'analyse de TikTok au-delà des seuls contenus diffusés, en l'abordant comme un dispositif structurant. Des notions comme la désintermédiation éducative, le panoptique inversé ou la souveraineté cognitive permettent de penser les plates-formes comme des environnements qui modulent les repères attentionnels, identitaires et sociaux, souvent à l'insu des utilisateurs.

Les travaux en psychologie cognitive et sociale de Serge Tisseron et Adam Alter, montrent que les technologies reposant sur le défilement infini et la récompense immédiate perturbent l'attention et modifient le rapport à l'émotion. En l'espèce, TikTok agit comme un raccourci affectif remplaçant la réflexion par l'impulsion.

De plus, les normes implicites de visibilité, de beauté, de viralité imposent une esthétique de la reconnaissance qui façonne les représentations de soi. La recherche montre qu'elles accentuent la comparaison sociale, l'anxiété et une estime de soi conditionnée à la validation numérique, notamment chez les adolescentes surexposées à des modèles filtrés bien souvent irréalistes.

Sur TikTok, les contenus émotionnels, pseudo-scientifiques ou anxiogènes circulent sans hiérarchie ni médiation éducative. Cette désintermédiation cognitive, bien documentée dans la recherche sur les réseaux sociaux, fragilise les capacités critiques des jeunes, où l'influenceur tend à remplacer l'enseignant.

Cette logique est analysée dans la lignée évolutive des travaux de Jeremy Betham sur le panoptique, par le concept de panoptique assisté par ordinateur de Laetitia Schweitzer et de panoptique inversé de Borel, dont on comprend qu'en l'espèce, les jeunes se surveillent eux-mêmes pour exister dans l'espace numérique.

Quand TikTok remplace l'école: une crise invisible du savoir

L'attention est souvent abordée comme un simple mécanisme cognitif, mais elle est aussi (comme l'ont montré Yves Citton, Dominique Boullier ou Bernard Stiegler) une ressource stratégique captée et exploitée par les plateformes numériques. En sciences de l'information et de la communication (SIC), elle est analysée comme un rapport social structurant, façonné par des logiques de captation continue. Ce n'est donc pas seulement la concentration des jeunes qui est en jeu, mais leur rapport au temps, à la présence et à la possibilité d'une pensée critique.

La construction de soi sur TikTok se fait à travers des codes viraux, des filtres esthétiques, des modèles performatifs. Mais quelle est la nature exacte de cette exposition? Que signifie se montrer pour exister, se conformer pour être visible? Peu d'analyses saisissent TikTok comme un dispositif d'injonction identitaire où l'individu devient le principal agent mais aussi le principal produit de sa propre visibilité.

C'est là que l'on comprend que l'adolescent est profilé, influencé à son insu. Il devient, dans cette dynamique algorithmique, à la fois le spectateur, le producteur et la marchandise.

Cette logique relève d'un état de souveillance: une forme de surveillance douce et invisible. L'environnement numérique n'impose rien frontalement, mais oriente subtilement ce qu'il faut être, montrer, ressentir. Un point qui reste à documenter finement chez les publics mineurs.

Par ailleurs, TikTok ne hiérarchise pas les discours. Les témoignages, émotions, faits, récits, discours politique… tous coexistent dans un même flux. Cette indifférenciation des régimes de discours produit une confusion cognitive permanente persistante que les jeunes finissent par intégrer comme norme. La question de la véracité de l'information n'est plus aux premières loges. On est désormais plus dans de la fonctionnalité, dans le nombre de vues, de like.

Or, la délégitimation progressive du savoir structuré au profit de la viralité affective pose un enjeu démocratique de premier ordre : c'est la capacité des jeunes à discerner, argumenter, contester (bref, à exercer leur citoyenneté) qui s'en trouve fragilisé.

Enfin, une autre dimension rarement abordée concerne la territorialisation des algorithmes. TikTok ne propose pas les mêmes contenus ni les mêmes logiques de personnalisation selon les pays ou les contextes culturels. L'algorithme reflète, et parfois accentue, des inégalités d'accès à l'information ou des priorités idéologiques. Cela invite à s'interroger: qui décide de ce que les jeunes voient, ressentent ou pensent? Et depuis où ces choix sont-ils pilotés?

Ce que TikTok révèle de nos vulnérabilités numériques

TikTok concentre les logiques les plus puissantes du numérique contemporain : captation algorithmique, personnalisation affective, exposition identitaire et désintermédiation éducative. Il est désormais important de comprendre comment il agit, ce qu'il transforme et ce que ces transformations révèlent de nos propres vulnérabilités affectives.

Loin des approches moralisantes ou strictement réglementaires, une lecture interdisciplinaire invite à repenser la question autrement: comment armer les jeunes cognitivement, socialement et symboliquement face à ces environnements?

Les premiers diagnostics sont posés. Les effets sont visibles. Mais les concepts pour penser TikTok à sa juste mesure restent encore à construire.

Par Fabrice Lollia (Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel)

