Tesla va stopper la production de la Model S et de la Model X pour se consacrer à ses robots

Tesla va stopper la production des Model S et Model X. (illustration) (Pixabay / Webentwicklerin)

Coup de théâtre chez Tesla. Elon Musk a annoncé la fin du Model S et du Model X, deux voitures emblématiques du constructeur américain depuis une dizaine d'années. « C’est un peu triste, mais il est temps de mettre fin aux programmes S et X. Cela fait partie de notre transition globale vers un avenir autonome », a déclaré le patron de la société lors de la dernière conférence sur les résultats financiers, ce mercredi 28 janvier, selon des propos rapportés par Numerama .

Priorité aux robots humanoïdes

Cette décision répond sans nul doute à l'érosion des vents ces dernières années. L'arrêt de la production devrait effectif au cours du trimestre prochain. Il ne restera alors plus que trois modèles au catalogue Tesla : la Model 3, la Model Y et le Cybertruck. Elon Musk a précisé qu'il était encore possible d'acheter la Model S et la Model X. Il y a encore des stocks mais plus pour longtemps.

Dans l'usine Tesla de Freemont, en Californie, la fin des deux modèles historiques de la marque va permettre d'allouer davantage de moyens à l’assemblage des robots Optimus, l'une des nouvelles priorités d'Elon Musk.